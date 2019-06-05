痛苦勝於統治. June. 05, 2019 07:48. . 詩在不被閱讀的時代依然被閱讀，他的詩集在美國比被稱為國民詩人的惠特曼和弗羅斯特的詩集更暢銷。這是13世紀波斯詩人魯米的作品《瑪斯納維》（Mathnawi）。全世界的讀者們之所以為魯米的詩作而歡呼，是因為作品中所蘊含的智慧、愛情和安慰。《瑪斯納維》第三卷中出現的軼事就是很好的例子。 壹個男人徹夜焦急地呼喚著安拉。因為難以忍受的痛苦和悲傷。惡魔看著他的樣子說道：“安靜點！妳還要這麽嘀嘀咕咕多長時間？因為妳這個樣子，天上就會回應‘妳在這裏啊！’嗎？”他氣餒地低下了頭。那句話似乎是真的。 可是在某壹瞬間，天使帶著安拉的傳話出現了。天使說，只是他不知道而已，安拉早已答應了他的祈禱。原來如此。就在他尋找安拉訴說痛苦的瞬間，安拉已經進入了那個祈禱之中。因為痛苦和呼籲成了戰令，告訴了安拉。“噢！安拉！”這句話本身就是“哦，妳在這裏啊！”的回應。也就是說，神不是遙遠的存在，而是在悲傷和痛苦的人類旁邊，與人類壹起悲傷和痛苦來回應人類祈禱的存在。所以不要太絕望，不要忘記神的存在，是在不知不覺中安慰人類。 因此，魯米說：“痛苦勝過統治世界。”與統治者不同，痛苦中的人有用焦急的心情呼喚神靈的特權。 雖然是雲裏霧裏甚至互相矛盾的話，但還是有點、稍微有點安慰。讓神來到人類身邊的痛苦，魯米竭力試圖從痛苦中尋找安慰和治愈之光的詩人和哲學家。這就是為什麽他的詩即使過了數百年也不會失去號召力的原因。

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