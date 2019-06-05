勢如破竹的柳賢振能否擺脫切斯球場的惡緣？. June. 05, 2019 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 最近勢如破竹的柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊•照片)能否擊退切斯球場(Chase體育場)的惡魔？ 柳賢振將在5日(韓國時間)與亞利桑那響尾蛇隊的客場比賽中首發出場。上個月出場6次，取得5勝不敗成績的柳賢振當天將挑戰賽季第9勝。柳賢振在本賽季共參加了11場比賽，取得了8勝1負、平均責任失分1.48的成績。個人勝場數在美國職棒大聯盟(MLB)全體球員中並列排在第3位，平均責任失分排在第1位。 亞利桑那響尾蛇隊的主場對柳賢振來說並不友好。自2013年進入MLB後，柳賢振在108場比賽中取得48勝29負、平均責任失分3.00的成績，7次登上退切斯球場投手踏板，僅取得2勝2負、平均責任失分4.89的成績。 在切斯球場所取得的成績低於平均數據。 柳賢振2013年在切斯球場進行的首場客場比賽中，以6局6個被安打、1個四壞球上壘、9個脫三振、失3分的成績取得了客場比賽中的首場勝利。在肩部受傷之前的2013~2014兩個賽季，他在4場比賽中取得2勝1負、平均責任失分3.46的成績，表現還算不錯。但是傷愈復出後，隨著球威下降，柳賢振終於親身體會到了海拔高度約為330米，空氣阻力較小，被稱為“擊球手親和球場”的切斯球場的惡名。2017年8月31日被對方擊出3記本壘打，以4局失6分的成績敗北，去年5月3日，在第2局1人出局後，因腹股溝受傷突然被替換下場，此後經歷了長達3個月之久的傷病恢復期。在2017~2018賽季的3次先發上場中，他一次也沒有投過5局以上。 本賽季健康回歸的柳賢振在各種記錄中都顯示出了MLB最上位數值，因此有預測認為，他的好投有望延續。 目前，每局允許出壘率(WHIP)為0.81，排在MLB全體第2位的柳賢鎮，被長打率(SLG)也以0.319排在第6位。雖然在賽季初期的5場比賽中，連續被對方擊出了6個本壘打，但在之後的6場比賽中，柳賢振連1個本壘打都沒有被對方擊出。這意味著本賽季面對柳賢振的擊球手們很難取得安打或四壞球上壘的成績，也很難打出長打。 從1999年到2003年活躍在亞利桑那響尾蛇隊的現MBC解說員金炳賢(音)表示，“由於切斯球場幹燥，空氣阻力小，所以變化球的啟用也不太好使，投手為此將吃盡苦頭。柳賢振的球種多樣，場上隨機應變能力也很強，因此他本賽季展現出的強大氣勢有望在切斯球場得到延續。” 柳賢振本賽季在主場對陣亞利桑那響尾蛇隊時，以6局失1分取得了賽季首勝，擁有美好的回憶。在他進軍MLB後首次以首發身份出戰揭幕戰上，面對亞利桑那隊的王牌傑克•格林基(36歲)也絲毫沒有怯場，完成好投。柳賢振被評價為是本賽季賽揚獎的強有力候選人，因此他能否延續氣勢備受關註。

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