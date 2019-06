奇數拍子中流淌的怪誕的緊張感. June. 05, 2019 07:48. by 林熙允記者 imi@donga.com. “這是華爾茲。” 英國音樂家湯姆•約克的歌曲《Suspirium》(如圖)以這短短的文字開頭。這是最近在韓國國內上映的電影《陰風陣陣Suspiria》的主題曲。英國搖滾樂隊Radiohead(電臺司令)主唱約克的電影音樂導演處女作。約克說,接到執導音樂電影的建議後,自己感到了巨大的壓力。 上世紀90年代以來出現的最重要的搖滾樂隊成員,即使稱之為天下的約克也不為過。樂隊隊友吉他手約翰尼•格林伍德已經執導過《魅影縫匠Phantom Thread》和《血色將至There Will Be Blood》等作品,成為了電影音樂導演。無可避免的兩人會被來拿作比較。 更何況,電影原作《Suspiria》是1977年創作的,由那支著名的德國職業古典搖滾樂隊”哥布林”負責音樂。這是用刀鋒般冰冷的音響,將電影的奇怪影像美放大的具有裏程碑意義聲軌。 電影的背景是1977年德國柏林的芭蕾舞學校。樂隊成員們住在一個宿舍裏,備受同樣的噩夢的煎熬,以“馬達姆•布蘭”為首的運營團隊充滿了不祥的氣息。 每當夜幕降臨,學校隱秘的墻對面就會舉行奇妙的儀式。 “這是一首華爾茲,想著我們的身體對我們的救贖意味著什麽。” 扭身,旋轉,在空中飛舞的芭蕾動作在電影中被描述成苦行。名為“這是華爾茲”的第一個小節非常具有宣言性。就像5拍、7拍、9拍一樣,奇數拍子在音樂中制造不安感。華爾茲的3拍在奇數拍子中給人一種最舒服的感覺。但是人所具有的胳膊和腿的數量並沒有被分成2,因此無法安頓下來,給人一種漂泊不定的感覺。長時間支撐前歐洲貴族舞會的興奮感或許來自這三拍。 約克順利地完成了導演的工作,不僅僅是像幽靈一樣持續的憂郁的哭聲。電影中出現的芭蕾音樂中,他喜歡使用5拍和7拍的節奏。組合成與陰森的音階相吻合的舞蹈。怪異的即興舞蹈在屏幕內外延續。迎合了生活扭曲的殘忍節奏。 “一切都無所謂,只要我們(跳舞)旋轉的話……”

