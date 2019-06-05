浦項“新藥開發集群事業”加快步伐. June. 05, 2019 07:49. by 張泳勳 jang@donga.com. 慶尚北道和浦項市加快建設新藥開發集群事業的速度。最近，浦項市被選定為集群事業的核心—科學技術信息通信部的細胞膜蛋白質研究所事業者，確保了229億韓元的國家經費。細胞膜蛋白質研究所計劃於明年12月在浦項市興海邑裏仁裏融合技術產業地區建設地下1層、地上3層，總面積達6012平方米規模的工程。 浦項市被選定為全球新藥開發的核心基礎設施—細胞膜蛋白質研究所事業者，其中有Postech(浦項工大)擁有的第4代放射光加速器。據說，利用第四代放射光加速器，可以查出占引發現代疾病原因60%左右的細胞膜蛋白質結構。繼德國和美國之後，世界上第三個即將建立的細胞膜蛋白質研究所將分析和應用癌癥、感染性、代謝性、腦、心血管、稀有疾病等六大重癥疾病的結構，尋找抗體藥品和新藥候選物質。 慶尚北道就業經濟產業室室長金浩鎮(音)表示：“研究所有信心成為能夠搶占1500萬億韓元規模全球新藥市場主導權的生物新藥事業的核心基礎設施。” Postech負責設立和運營的研究所將在2023年之前追加投入229億韓元，以開發1種新藥候選物質、查明結構20個、註冊專利5個、技術轉讓7項為目標，專心進行研究開發。為了加快基礎設施建設和裝備建設速度，浦項市將親自實施研究所工程。 以研究所建立後進入正常軌道後，慶尚北道將以研究所為中心，組成企業合作體制，共同推進新藥設計及設計、技術事業化等。此前，慶尚北道和浦項市、浦項工大、浦項制鐵於今年2月簽訂了支援細胞膜蛋白質研究所運營的業務協約。參與的企業將根據條件逐漸增加。 慶尚北道和浦項市計劃，將新藥開發視為克服鋼鐵業等地區主力產業面臨的危機，培育未來增長動力的機會。在建設生命工程研究院、加速器新藥研究所和商務融復合中心的同時，將吸引具有協同效應的民間資本，建設新藥研究中心醫院、尖端臨床實驗中心、動物替代試驗評價中心等。另外，還計劃建立創業基金，使新藥開發能夠帶動青年創業和培養專門企業，並創造工作崗位。此外還將聚集有潛力的融合產業領域，推進建設園區的科學風險谷事業。 浦項市市長李康德表示：“為了能夠讓浦項成為國內新藥開發事業的據點，將提供強有力的支援。”慶尚北道知事李喆雨說：“在科學產業核心區域的慶北東海岸，掀起地區和國家經濟發展的新風潮。”

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