韓國政府本周將執行800萬美元對朝支援. June. 05, 2019 07:50. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韓國政府最早將於本周內匯出800萬美元（約合94.5億韓元）的對朝人道主義援助資金。在朝鮮無核化沒有進展的情況下，文在寅政府率先啟動了自上臺以來的首次政府層面的人道主義援助。 據統壹部4日透露，有關通過國際機構向朝鮮提供人道主義援助的南北交流合作促進協議會書面審議將於5日結束，統壹部長官金練鐵將做出最終裁決。統壹部權威人士解釋稱：“（資金）將會立即執行”，“向國際機構通報執行決定的事實，領取賬戶並存款進入賬戶，通常需要3到4天的時間。” 此前，文在寅政府在政府成立4個月後的2017年9月召開了南北交流合作促進協會議會議，決定向聯合國兒童基金會和世界糧食計劃署的對朝人道主義事業提供總共800萬美元的援助，但在此後的1年9個月期間，並壹直關註著無核化的進展情況，這壹次卻采取了“立即執行”的措施。 這是自朴槿惠政府時期即2015年12月，通過聯合國人口活動基金會向“朝鮮人口及健康調查事業”提供80萬美元（約9.45億韓元）的人道主義援助後，韓國政府時隔3年零6個月再次通過國際機構提供援助。政府還在推進追加對朝糧食援助和開城工業園區企業人士訪朝。也有人擔心，在朝鮮導彈挑釁之後擴大經濟援助的政策，會向朝鮮發出錯誤的信號。

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