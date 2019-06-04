韓美聯合司令部遷往平澤美軍基地，“有事時”聯合防衛態勢是否存在問題？. June. 04, 2019 07:39. . 韓國和美國昨天在兩國國防部長會談中，就韓美聯合司令部遷往平澤美軍基地（漢弗萊斯軍營）達成了協議。戰時作戰控制權轉換後，在有事時作為韓美兩國軍隊共同指揮部的未來聯合司令部，也將設在平澤美軍基地。韓美原先簽署了將未來聯合司令部總部設在漢城龍山國防部內的諒解備忘錄，並正在討論該方案。時隔壹年，卻突然推翻了這壹說法。 據悉，駐韓美軍司令官羅伯特·艾伯拉姆斯去年11月上任之後，就以駐韓美軍分散工作導致效率低下為由，主張將駐韓美軍遷移到平澤，而他的主張得到了美國總統特朗普的批準。韓國國防部解釋說：“我們壹致認為，這些措施將提高聯合司令部的作戰效率和聯合防衛態勢。”但是，與作戰權移交這壹安保體系的根本變化相吻合，被全面修改的韓美聯合司令部和未來聯合司令部駐紮場所的變更，引發了對有事時聯合防衛態勢的擔憂。 將韓美聯合司令部遷到平澤美軍基地，並把設立行使戰時作戰指揮權的聯合司令部“未來聯合司令部”也設在美軍基地內的這壹舉動，間接地反映了從未接受過他國指揮的美軍在移交作戰指揮權後對指揮體系的不舒服。韓美國防部長昨天同意把原本由韓國軍大將擔任的未來聯合司令與聯合參謀議長分開任命，這也可能會對指揮體系的效率造成問題。 韓美軍事同盟心臟部遷移到平澤的象征性意義也很大，但是國防部、聯合參謀部在首爾，韓美聯合司令部在平澤，出現了二元化，人們擔心韓美國防力量因此有可能分散。在分秒必爭的韓半島有事時，有可能因物理性距離使韓美之間的有效指揮及溝通出現差遲。為了不給韓美聯合防衛態勢帶來哪怕壹絲影響，有必要進行徹底的應對。 朝美間的無核化談判處於膠著狀態，上個月朝鮮發射短程導彈等，朝核和導彈是實際存在的危險。在美國特朗普政府的美國優先主義潮流下，防衛費分攤額壓力等風險依然存在。在這種情況下，在戰時作戰指揮權轉換準備過程中，為了防止出現韓美同盟松懈或聯合防衛態勢減弱的情況，應該更加緊密地進行兩國間的合作。

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