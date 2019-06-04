被步槍攻克的朝鮮要塞. June. 04, 2019 07:39. . 朝鮮英祖時期，在朝廷發生了磚頭爭論。從肅宗時期開始，為了首都的防禦，江華島就進行了要塞化工程，有人提議用磚砌新築的城墻，而不是傳統的石材。如今，磚頭在中國仍被廣泛用作建築材料。但我國在土質上很難制作磚。當時朝鮮知道的世界最先進國家是中國，所以想在江華要塞化工程上引進中國的尖端建築方式。 壹番妳爭我辯下來，最後決定做實驗。向石造和磚砌城墻開炮測試強度，結果令人意外。傳統的石造城墻更為堅固。政府認為不可能，於是派技術人員到中國學習制作磚頭的方法。果然，中國的制磚法不同，用新制法造磚後，重新進行了測試。令人驚訝的是，結果又是石造城墻獲勝。在我國到處都是的花崗巖是所有石材中強度最大的石頭。相反，就算光是去滿洲，也幾乎把石灰巖當作石材使用，在強度上與花崗巖無法相比。所以，在中國，是用磚頭替代了石灰巖，而我們卻並不需要用磚頭替代。 厚實的石材砌成的江華城墻非常堅固，可以承受19世紀末西方的新式大炮。但是，辛未洋擾壹發生，盡管朝鮮軍人英勇抗戰，廣成堡還是白白地被美國海軍陸戰隊攻克。雖然有很多原因，但如果光指出壹點，廣成堡是以天空為背景建立的。當時，朝鮮軍的火繩槍只有在50米以內發射才有殺傷力。所以，在這樣的定位上，也是對防守軍有利的。但是西歐軍隊已經裝備了使用腔線、射程超過200米的步槍。以天空為背景露出身體的朝鮮軍人輪廓，是令人窒息的好目標。江華的要塞雖然足夠堅固，但與新武器和由新武器制定的戰術不符。以我們的標準來看世界，在19世紀已經是愚蠢的行為。

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