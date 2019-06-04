LG電子將於下月在韓國國內首次推出8K OLED電視. June. 04, 2019 07:39. by 許桐準 hungry@donga.com. LG電子將於下月在韓國國內推出8K OLED電視，正式參加全球8K電視市場競爭。能夠實現7680×4320像素分辨率的8K電視比全HD電視清晰16倍，比4K UHD電視清晰4倍。 雖然以三星電子和日本夏普為中心的8K電視市場已經形成，但是出現8K OLED電視上市尚屬首次。 LG電子3日表示，8K OLED電視“LG Signature OLED TV”將從1日開始在國內預售一個月。8K OLED電視將於下月率先在國內上市，並計劃於今年第三季度(7~9月)在北美和歐洲等地上市。預售期間是特價4000萬韓元，下個月以後是5000萬韓元。 此次新產品的特點是，擁有OLED電視中的最大尺寸88英寸，與現有的8K液晶顯示屏(LCD)電視不同，3300萬像素的每個像素都能自由調節，可以表現更細膩的顏色。在LG電子自主研發的畫質處理器中，搭載了加載深度學習技術的“第二代人工智能阿爾法9 8K”，能自動優化畫質和音效。同時該產品還搭載了自主研發的人工智能(AI)平臺“LG ThinQ”和谷歌的“谷歌助手”韓語服務。 目前，全球8K電視市場由三星電子和日本夏普二分天下。 據市場調查企業IHS Maquit公布的數據顯示，今年第一季度三星電子和夏普分別售出1.03萬臺和4800臺8K電視。去年8K電視市場的規模為1.86萬臺，但預計到2023年將增長到629.88萬臺。

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