“Hot Six”李晶恩逆轉贏得大滿貫賽美國女子公開賽冠軍. June. 04, 2019 07:39. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. “韓國第一在世界舞臺上也行得通。” 這再次印證了國內女子高爾夫界常說的話。3日，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季第二場大滿貫賽事—第74屆美國女子公開賽(總獎金550萬美元•約65億韓元)在美國南卡羅來納州查爾斯頓鄉村俱樂部(71桿•6535碼)落下帷幕。 “Hot Six”李晶恩(23歲•大方建設)用一個大滿貫賽的冠軍裝飾了自己的LPGA巡回賽首場勝利。最終，她以低於標準桿6桿共278桿的成績，甩開柳簫然等3名並列第2位選手的追擊，以2桿優勢反敗為勝。果然“6”是給李晶恩帶來幸運的魔法數字。 2016年KLPGA巡回賽新人王李晶恩在2017年平定了國內賽場。在那個賽季她共獲得4個冠軍，包攬了獎金王和多勝王、最少桿數獎和年度最佳球員等幾乎所有重要獎項。2018年衛冕獎金王和最少桿數獎的她放眼世界，以第一名的成績通過了當年的LPGA巡回賽資格考試，並於今年正式出道LPGA賽場。 當天，李晶恩在開場的1號洞(4桿)就吞下柏忌，但隨即她在2號洞(4桿)以小鳥球挽回了失去的桿數，並在11號洞(3桿)憑借小鳥球進入了並列領先的位置。在12號洞(4桿)連續抓下小鳥球，取得單獨領先後，她牢牢守住了領先榜榜首位置，獲得了女子高爾夫歷史上最高的冠軍獎金100萬美元(約11.08億韓元)。如果加上主要贊助商的獎勵(冠軍獎金的70%)等，總獎金將達到約20億韓元。 此次比賽的最大勝負手是差點(Handicap)1號(平均3.44桿)的11號洞(3桿)。在4天內最短距離159碼，最長距離189碼的該洞，李晶恩在第1~3輪連續保帕，並在最後的第4輪抓下小鳥，抓住了勝機。一度有很大奪冠希望的席琳•波蒂爾(法國)當天在11號洞吞下柏忌，追趕勢頭受挫，該比賽的前冠軍們朴仁妃(第3輪)和朴城炫、池恩熙(以上均為第1輪)均在該洞吞下雙柏忌(高於標準桿2桿)。 另外，在新人王的角逐中，李晶恩是絕對的領先者，憑借本次大賽的奪冠，李晶恩的世界排名將從賽前的第17位躍升至第5位。

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