就日本提議舉行首腦會談，朝鮮回復稱“臉皮真厚”. June. 04, 2019 07:40. by 黃仁贊 hic@donga.com. 對於日本外相河野太郎最近在壹次演講中提到朝鮮國務委員會委員長金正恩並要求他作出“正確判斷”壹事，朝鮮方面強烈批評稱，“不要亂嚼舌頭”。對於推動無條件朝日對話的日本安倍晉三政權，朝鮮方面表示，“臉皮真厚”。 朝鮮亞太和平委員會發言人2日在回答朝中社記者提問時抨擊稱：“（河野外相上個月25日）在演講會上表示，‘如果朝鮮做出正確的判斷，國際社會的制裁就會解除。會催促某人做出決斷’。這完全是不知分寸的胡八道。”發言人還說：“安倍賊夥對我們國家壞事做盡，回過身去卻若無其事地雲雲什麽‘沒有前提條件地舉行首腦會談’，臉皮厚得就像熊掌壹樣。”發言人還說：“雖然執意地敲打平壤的大門，但在（過去的）敵視政策方面，沒有壹絲壹毫的改變。” 這是安倍首相在上個月2日通過接受報紙采訪時向金正恩委員長提議“無條件對話”後，朝鮮首次對會談表現出否定立場。但是當天沒有直接批判安倍首腦或明確表示拒絕會談。有分析認為，從發言人當天指責日本“俗不可耐地晃動錢袋，舉止令人討厭”來看，朝日可能正在秘密對話中討論日本對朝經濟補償問題。 日本官房長官菅義偉3日上午在例行記者會上表示：“希望避免對朝鮮的發言逐壹發表評論”，“日本政府舉行朝-日會談的意誌沒有改變。”

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