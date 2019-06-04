中國試射新型潛射導彈，向美國武力示威. June. 04, 2019 07:40. by 魏恩智 記者 wizi@donga.com. 在美中貿易矛盾激化的情況下，中國本月在韓國西部海域附近的渤海灣壹帶進行了兩次疑似潛射彈道導彈的導彈發射試驗。有分析認為，這是針對美國對中國表現出幹涉核心的臺灣及南中國海問題的武力示威。 據中國官方英文報紙《環球時報》等媒體2日（當地時間）報道，中國軍隊在1日和2日在渤海海域進行了為期兩天的軍事演習。遼寧省海事局1日上午7時至下午1時、2日淩晨2時30分至中午12時將渤海灣壹帶劃定為禁航區。此外，中國海事局也表示，將於2日和4日對南海海域實行管制，進行軍事演習。 當天，美國在線防衛媒體《防務博客》也報道說：“中國軍方2日試射了疑似‘巨狼-3’的新潛射導彈。”“巨浪”是指用於核潛艇的洲際導彈。由中國自主開發，射程達1.2萬至1.4萬公裏，美國本土及整個歐洲都在射程範圍內。中國社交媒體微博上，山東、山西等地2日淩晨4時左右陸續出現了未經確認的不明飛行物的照片和視頻。 香港政治評論家孫嘉業3日在香港《明報》撰文指出，“導彈試驗、中國國務院特別發布貿易談判白皮書、南海海軍活動均發生在2日，這並非巧合”，“這壹系列動作將給美中間鬥氣產生影響”。 中國在5月31日至6月2日舉行的新加坡亞洲安全會議（香格裏拉對話會）上也警告美國，“不要幹涉我們的問題”。

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