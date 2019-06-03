熱刺挑戰隊史首個UCL冠軍功虧一簣，但孫興慜的表現足夠耀眼. June. 03, 2019 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 雖然球隊踢得很好，但沒能笑出來。“夢想的舞臺”尚未允許孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)奪冠。 2日，托特納姆熱刺隊(英格蘭)在西班牙馬德裏的萬達大都會體育場舉行的歐足聯冠軍聯賽(UCL)決賽中，以0比2負於利物浦(英格蘭)。在2018~2019賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)中，熱刺隊與利物浦有過2次交鋒，結果主客場均以1比2落敗，但在俱樂部成立以來首次參加的歐冠決賽舞臺上，也未能逾越利物浦。 當日，熱刺隊主教練毛裏西奧•波切蒂諾久違地終於讓“DESK線”同時首發。取自中場球員德(D)利•阿裏、克裏斯蒂安•埃(E)裏克森和前鋒孫(S)興慜、哈裏•凱恩(K)等人的阿拉伯字母中的其中一個字母組成的“DESK線”再次以完整體登場，是繼4月與曼城隊的歐冠8強賽第一回合之後的第一次。因為凱恩在那場比賽中左腳踝受傷。由此，在與阿賈克斯的歐冠半決賽第二回合比賽中上演奇跡帽子戲法的盧卡斯•莫拉(小盧卡斯)缺席了首發。 本賽季，凱恩雖然是球隊進球最多的球員，他的表現並不如人意。 他全場只由一次射門，但並沒有造成威脅。英國廣播公司(BBC)說：“起用凱恩的波切蒂諾主教練的賭博沒有成功。凱恩並沒有給比賽帶來任何影響。” 令人郁悶的托特納姆熱刺隊的進攻中，孫興慜的表現還算搶眼。下半場中段開始後，他一共貢獻了3次有效射門。盡管射門都被利物浦門將阿裏松擋出，但他在流暢的帶球配合下果斷的射門還是讓人印象深刻。足球統計專門網站“whoscored.com”賽後給孫興慜打出了“DESK”中最高的6.5分。阿裏得到6.4分，凱恩得到6.3分，埃裏克森得到6.1分。波切蒂諾賽後說：“我對本場啟用凱恩擔當首發(打滿全場)沒有後悔。最近幾年，熱刺隊把建造新球場放在了優先位置，沒有把錢花在加強戰鬥力上。盡管如此，我們還是取得了足夠有價值的成績。” 孫興慜憑借當天的出場成為繼2010~2011賽季效力曼聯隊(英格蘭)的朴智星之後，時隔8年首位參加歐冠決賽的韓國球員。在曼聯戰勝切爾西(英格蘭)奪冠的2007~2008賽季，朴智星沒有進入決賽參賽名單，而2008~2009賽季、2010~2011賽季雖然他參加了決賽，但球隊沒能奪冠。 以歐冠決賽為結尾，孫興慜在本賽季以20粒進球(聯賽12粒入球、歐冠4粒入球、聯賽杯3粒入球、足總杯1粒入球)為賽季畫上了句號。在自己保持的單賽季最多進球(21個•2016~2017賽季)方面，他少了一個進球。在歐冠聯賽中，包括本屆大賽的4粒進球在內，孫興慜共攻入12粒進球，超過馬克西姆•沙茨基赫(41歲•烏茲別克斯坦•11球)，成為了亞洲球員歷史進球最多的球員。 包括2018~2019賽季效力托特納姆熱刺隊的48場比賽在內，孫興慜參加了去年雅加達-巨港亞運會的6場比賽和9場國家隊A級比賽等共63場比賽，預計他將於4日回到京畿坡州國家隊訓練基地(NFC)，連續參加兩場A級比賽。

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