美國流行歌手邁克爾斯：“請保持百分之百的自己”. June. 03, 2019 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. 最近，記者在首爾爵士音樂節上見到了美國流行歌手兼熱門作曲家的朱莉婭•邁克爾斯(26歲)。她笑著說：“看到姨媽拍攝的我7歲那年的視頻，當時唱著自己無法理解的歌曲。姨媽問我‘你在哪裏學的歌？’我回答說‘不知道，我的腦海裏出現了這種旋律’。” 結果，邁克爾斯在10多歲時的2012年以電視動畫作曲家的身份出道。在弱冠之年，她為賈斯汀•比伯、Lady Gaga、埃德•希倫和默倫等人創作了5首歌。在沒有聚光燈的音樂工作室活動了5年的她，在一次偶然的機會直接拿起麥克風站上舞臺。歌手出道。 “有一天，我在制作其他歌手的歌曲時，寫了我自己演唱的小節。但是制作公司說，不能把我的名字寫成演唱者。因為我不是有名的歌手。” 聽到這些話，邁克爾斯逃進廁所，鎖上門，大哭起來。因為這是一首包含自己愛情故事的珍貴歌曲。那天以後唱片公司認可了邁克爾斯出色的唱功和獨特的音色，提議以歌手的身份出道。憑借出道歌曲《Issues》，邁克爾斯在第二年獲得了格萊美音樂大獎“最佳新人”和“年度歌曲”的提名。 她的歌曲把感情的風暴轉移到聽者的心上。將焦急的呼吸聲和哭泣聲巧妙地融入歌曲中。 “在作曲家時期，我領悟到了微妙地運用麥克風的方法。為了演唱我的歌曲的歌手，在錄制示範演唱的過程中，研究了如何最大限度地傳達感情的方法。” 突然成為歌手後，她患上了嚴重的舞臺恐懼癥。 邁克爾斯坦言，“我甚至想逃跑，躲在演出場地後面的走廊或樓梯上。” 2016年，還沒正式出道就站上的巴西裏約熱內盧奧運會閉幕式的舞臺將她推向了人生巔峰。 “在9萬名觀眾面前，眼前一片漆黑。其實我根本記不清當時自己是怎麽唱的。回過神一看，我在休息室裏瘋狂地吃著比薩。哈哈。” 邁克爾斯說：“我從小就有邊洗澡邊唱歌的習慣。現在我會經常在浴室裏唱自己的新歌。” “如果想成為作詞•作曲家的話，請保持100%的自信。別追逐時髦，堅定地跟著自己的內心走。”

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