鋼鐵廠停產前應先進行正確的排汙檢測. June. 03, 2019 07:41. . 忠清南道最近對現代制鐵唐津鋼鐵廠下達了從下月15日起停產10天的行政處分。地方政府的檢查結果顯示，鋼鐵廠在整頓高爐（熔爐）的過程中，打開了沒有大氣汙染防止設施的安全閥，排放了汙染物質。此前，全羅南道和慶尚北道也以同樣的理由分別向浦項制鐵的光陽鋼鐵廠通報了停產10天的消息。 如果壹直強調社會責任的鋼鐵大企業回避政府和國民的視線，擅自排放有害物質，就應該負起嚴重的責任。但是，此次行政處罰不僅沒有明確的證據，而且沒有考慮到對產業界的影響，不免給人壹種操之過急、過度的措施的感覺。 國內鋼鐵廠在2個月周期的高爐設備檢修時，隨意開放安全閥門，釋放高壓氣體。歐洲、日本、中國等海外鋼廠鐵為了防止高壓引起的高爐爆炸，也選擇這種維修方式。但是世界鋼鐵協會評價稱“沒有問題”、國內鋼鐵廠數十年來實行的安全閥門任意開關，突然被環境部視為非法。更何況，在開放沒有防止設施的安全閥門時，還沒有具體測定出哪些汙染物質、排放了多少，地方自治團體就下達了停產命令。直到最近，環境當局才通過無人機進行了壹次汙染調查。特別是，忠清南道政府聽取企業方面的意見後，拒絕要求調查證據的聽證程序，加快了實施行政處分程序。 如果鋼鐵廠停止高爐作業成為現實，國內鋼鐵行業必將受到直接沖擊。為防止熔爐中的鐵水凝固，鋼鐵業需要24小時不間斷地啟動生產設備，而就算是僅僅停工10天時間，至多需要6個月的時間才能重新啟動，這很有可能引發導致鋼材供應緊張和價格暴漲的擔憂。本來就處於停滯狀態的汽車、造船、建設等前後方關聯產業也將不可避免地受到打擊。 如果國內鋼鐵廠的大氣汙染排放存在問題，首先要徹底調查正確的排放現狀和是否存在危害性。在沒有這種程序的情況下，盲目地提出中斷作業的極端處方，只能被看作是想就細小顆粒物事態突出鋼鐵公司的責任，進行不當的打擊。鋼鐵公司對地方自治團體的行政處分申請臨時暫停處理、提起行政訴訟等，在實際中斷生產前贏得了時間。在此期間，環境當局和鋼鐵公司應該選定具有公信力的機構，正確診斷“開關高爐安全閥門”的問題，並根據結果制定對策。

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