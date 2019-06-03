人都是懦弱的. June. 03, 2019 07:42. . “真相如同光線，讓人眼花繚亂。反之，虛假如同美麗霞光，讓壹切看起來都很漂亮。” ——阿爾貝·卡繆（1913-1960） 設計師總是努力去了解客戶。所以最重要的是理解顧客的內心和隱藏的夢想。帶著純粹的熱情、超越目標的設計項目，有時會取得成功。但是，帶來好結果的事情反而會成為傷害，因此會受到很多挫折和傷害。這時，法國小說家阿爾貝·加繆的壹句話突然閃過腦際。 在《異鄉人》這部作品中，講述了人生和世界的不合理，並獲得諾貝爾文學獎。他的話中隱藏著銳利的理性和冷靜的感性。人努力分析事物，理解物體的性質，但人的心情很難分析。人是壹個頭腦靈活的“高等動物”，為了存心欺騙而戴上保護色甜言蜜語，“真相之光”會讓人眼花繚亂。相反，甜蜜的謊言就像晚霞壹樣，總是帶著甜蜜的包裝而來。其甜蜜，猶如夏娃掉入蛇的詭計而吃下蘋果，讓人沈醉於虛幻的霞光中。 人類的尊嚴和價值要靠自己來守護，但正如加繆所說，有時會陷入愚蠢的鏈條，結果變成懦弱的人。在工作中遇到很多人，壹旦掉入另壹個利用人類本性的人的陷井，就會無法逃脫，沮喪，無力，自責。此時，加繆的這句名言，讓人自我安慰：很久以前，人類就是這樣，將來還會這樣。敲打我自己，然後仍舊要靠世間的光明努力生活。這是壹篇溫暖人心的文章，就像是給急切的船上掛上了帆。

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