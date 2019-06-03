聯合國前專家：“朝鮮是決意回避制裁的國家，扣押朝鮮船只的數量還會增加”. June. 03, 2019 07:42. by 常駐華盛頓記者 李正恩、常駐紐約記者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. “關於朝鮮制裁問題，最近國際社會面臨的最大難題不是金融交易，而是海上非法轉運。避開國際海事組織的規定，試圖非法轉運各種物品，無異於‘海盜行徑’。朝鮮海上當局是深度介入的。” 聯合國對朝制裁委員會專家小組的前代表休·格裏菲斯（照片）就最近美國采取扣押並沒收措施的朝鮮船只“智誠”號強調了阻止朝鮮違反制裁的必要性。他強調：“‘智誠’號違反《聯合國海洋法公約》的違法行為是顯而易見的”，“朝鮮如果繼續企圖以這種方式運輸煤炭，將有更多朝鮮的船舶被扣留。”對於這種評價的根據，他表示：“這是從去年9月開始5個月裏進行的對朝制裁相關年度報告中，仔細調查和研討的結果。” 過去5年間，格裏菲斯是聯合國對朝制裁委員會專家小組的負責人，作為制裁專家壹直帶領小組活動。他在4月份結束任期離開聯合國，上個月底首次接受了本報作為國內媒體的采訪。 繼長篇電子郵件之後，在以追加的面談方式進行的第二次采訪中，格裏菲斯評價稱：“朝鮮是有意回避制裁的國家”，“為此，它擁有（國家層面的）體系和全球性組織，這是非常獨特的事例。”以在非洲、亞洲、歐洲|中東、南美設立的45個公館為據點，事實上是在試圖避開全世界範圍的制裁網賺取外匯。他解釋說：“派往各地區公館的朝鮮相關人士濫用（規定外交官豁免特權的）《維也納公約》，用外交官護照逃避調查”，“朝鮮情報機關要員、相當數量的貿易商、軍火商、銀行家等都參與其內。” 他還特別指出：“朝鮮領導人把回避制裁作為絕對的優先選項，（自2006年成立對朝鮮制裁委員會）13年來壹直如此，在這壹方面，很難找到先例。” 對朝制裁委員會專家小組2月發表的年度報告中，不僅公開了“智誠”號等朝鮮船舶的非法煤炭運輸，還公開了朝鮮船只在海上進行非法油品轉運的鮮活場面，因此倍受關註。報告中還刊登了連接船和船的軟管和人在甲板上的動作等照片。對此，格裏菲斯介紹說：“我們通過聯合國各會員國的協助所獲得的調查信息為基礎，對每壹個句子、每壹個單詞都進行了驗證。” 就去年韓國船舶和企業因參與非法轉運朝鮮煤炭而接受調查的事件，他強調這是私人“企業”們的回避事例。他說：“不論什麽國籍，哪裏都有想通過回避制裁來獲取利益的商人。”他還提到，參與朝鮮非法轉運的不僅有韓國，還有至少8個聯合國會員國。他還稱：“朝鮮回避制裁跨越了國境”，稱這是“無國界（sans-frontier）制裁”。 對於朝鮮在2月河內朝美首腦會談上要求解除的制裁，他斷言：“2017年通過的壹系列制裁是阻止朝鮮外匯收入的最核心內容。”煤炭、鋼鐵、礦物、海產品等被切斷出口的商品是朝鮮的重要外匯收入來源，再加上要避開利用人工衛星和海上追蹤技術的監視，運出和運輸很困難。 格裏菲斯就最近朝鮮接連發射導彈表示：“因為是彈道導彈發射，所以違反了制裁決議”，“是否建議（處罰），這取決於小組成員國的決定。”他還不忘指出：“最近的發射是過去朝鮮（挑釁）的不快回音，表明制裁需要更強有力的執行。” 英國國籍的格裏菲斯打算在離開聯合國後返回原先活動的瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）。他評價稱：“雖然也做過非洲或伊朗的制裁相關業務，但在涉及制裁朝鮮的相關業務中要求進行最全面、最集中的調查，從這壹點來看，這是非常艱苦的事情。”

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