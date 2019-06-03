延長退休年齡的序幕拉開，洪楠基：正進行集中討論. June. 03, 2019 07:42. by 崔惠? herstory@donga.com. 全面實行60周歲退休制度2年零5個月後，政府正式討論延長退休年齡。但是，如果立即將延長退休年齡法制化，可能會產生副作用，因此決定討論以提供獎勵的方式延長高齡勞動者雇傭的方案。 經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基2日出席KBS節目時表示：“泛政府人口結構改善應對特別工作小組(TF)正在集中討論延長退休年齡問題，討論結束後將提出政府立場。” 他還提到，延長退休年齡對青年失業的影響較小。洪副總理表示：“考慮到今後10年間每年從勞動市場流失的嬰兒潮一代有80萬人，10多歲人群每年進入勞動市場的速度為年均40萬人，這種擔憂將得到緩解。正在探討不影響青年層的方案。”政府計劃在本月末發表的人口結構改善TF第一次討論結果中包括延長高齡者雇傭的方案。企劃財政部有關負責人表示：“將制定相關方案，鼓勵(包括國營企業等公共部門)企業自發增加高齡者雇傭。” 退休年齡應該延長到幾歲等具體方案還有待進一步討論。今年2月，最高法院裁定，體力勞動者的工作年限(能工作的年齡)應從60歲延長至65歲。上個月，首爾、仁川、蔚山等地方自治團體將公交車司機的退休年齡延長到了63周歲。 另一方面，洪副總理當天表示：“明年最低工資的上調幅度應該最小化。雖然由於最低工資的提高，產生了低工資勞動者比重變小等效果，但是也存在臨時工等敏感行業工作崗位減少等影響。”

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