“21世紀的披頭士”震撼披頭士的國家英國. June. 03, 2019 07:42. by 林熙允記者 imi@donga.com. “小時候和哥哥一起看了名為《Live Aid(拯救生命)》的大型搖滾樂演唱會的視頻。今天演出前我沒有睡好覺。”(SUGA閔玧其) 防彈少年團1日(當地時間)在英國倫敦溫布利體育場圓滿地結束了首場演出。這裏是2012年倫敦奧運會足球決賽的舞臺，也是英超聯賽“托特納姆熱刺”的主場，但這次沒有助威，而是響起了韓語歌曲。擠滿體育場的6萬名ARMY(防彈少年團的粉絲)在約兩個半小時的公演中一直高聲齊唱韓語歌詞。 成員們在當天演出前舉行的記者會上掩飾不住內心的激動。SUGA說：“這裏是以前只能在電視上看到的演出場，也是熱刺隊踢比賽的地方，(從彩排開始)非常神奇。” 防彈少年團最近受到外媒的熱捧，還比喻成“21世紀的披頭士樂隊(又稱甲殼蟲樂隊)”。在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的《The Late Show with Stephen Colbert》(科爾伯特深夜秀)中，他們重演了1964年披頭士樂隊當時演出的情景。這樣的防彈少年團這次站在了披頭士的國家，英國的歷史性體育場舞臺上。 RM(隊長金南俊)表示，“能夠與那些引發音樂創新，影響所有人的藝術家相提並論，這是一份過分的榮譽。”SUGA說：“我認為應該更加努力，不要成為任何人。雖然‘21世紀的披頭士樂隊’是負擔，但更希望人們將我們定位為‘21世紀的防彈少年團’。”成員們還表示，如果有機會的話想和英國歌手中的酷玩樂隊、保羅•麥卡特尼等一起合作。 溫布利體育場是1923年開放的歷史悠久的體育場。邁克爾•傑克遜、麥當娜、綠洲樂隊等大牌流行歌手的演出也倍受矚目。電影《波西米亞狂想曲》中出現的大型慈善演唱會“Live Ad”的舞臺也在這裏。由於設施陳舊，2000年閉館，在原有體育場閑置後重新修建，2007年重新開放。此次公演是韓國歌手首次在這裏舉行演出。 當天防彈少年團的演出以“NAVER V-LIVE+”的形式向全世界進行了在線直播。V-LIVE方面表示：“盡管是收費轉播(3.3萬韓元)，但同時在線人數突破了14萬人。”截止到2日，兩天內共吸引12萬名觀眾觀看的此次公演的門票價格平均在10萬韓元以上，因此僅線上•線下的門票收入就達到了近200億韓元。粉絲們從1日上午開始聚集在體育場周邊的街道上，或唱防彈少年團的歌曲或跟著跳舞。防彈少年團的相關商品也被搶購一空(就像長上了翅膀似的賣空了)。 防彈少年團計劃於本月7、8日在法國巴黎的“法蘭西體育場”演出後，於7月在日本進行體育場巡回演出。

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