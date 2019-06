白宮媒體主管丹·斯卡維諾:從高爾夫球場球童到白宮參謀. June. 01, 2019 10:28. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 與美國總統特朗普的推特有著密不可分關系的人,就是白宮媒體主管丹·斯卡維諾(43歲·照片)。社交媒體局長是特朗普2017年1月就任總統後首次新設的職務。最高權力者的話就是力量。也許因為如此,他超越了單純管理社交媒體賬號這壹總統發布信息窗口的作用,成為深度介入美國政府決策的“實權中的實權人物”。 ○從球童到白宮核心參謀 斯卡維諾1976年出生於美國紐約,是意大利移民後裔。1992年,時年16歲的他在高爾夫球場打工當球童時,第壹次遇到了特朗普總統。他曾在弗賴茨伯格的紐約州立大學攻讀通信專業,在可口可樂等公司工作,從2004年開始擔任特朗普國家高爾夫俱樂部的管理者。 2016年大選時,他負責特朗普候選人的社交媒體戰略,其成果得到認可,成為新設職位白宮媒體主管。美國政治專門媒體《政客》報道說,特朗普總統甚至向斯卡維諾咨詢制裁伊朗、向中東派兵、移民等核心政策,對他非常信任。 去年12月特朗普總統宣布從敘利亞撤軍後,來白宮的幾名議員向特朗普指出:“國家安全存在嚴重的空白。”特朗普隨即說:“把斯卡維諾擔叫進來。”席間,斯卡維諾發揮了他的真正作用。據悉,他展示了社交媒體上對“撤軍”的肯定評價,並替總統制服了反對的議員。《政客》評價稱:“這是斯卡維諾通過‘推特反應’而不是‘地緣政治戰略’來決定國家政策的瞬間。”特朗普也私下表示:“經常詢問斯卡維諾的意見。他常識豐富,感覺也不錯。” 據悉,以這種絕對信任為基礎,他每天往返於總統辦公室6次以上。《紐約時報》報道說,其他參謀為了了解總統的心情,經常向斯卡維諾打聽。特朗普政府上臺至今已有2年零5個月,斯卡維諾仍然是留在白宮為數不多的“初始成員”。年薪也達到17.9萬美元(約2.13億韓元),在約120名白宮職員中處於最高水平。 ○《權力的遊戲》推特也是斯卡維諾的作品 只要總統去的地方,他都會隨行,用總統賬號發推特。有時會如實傳達總統的話,有時也會親手炮制各種文句後請總統“挑選自己喜歡的”。據《政客》報道,引起話題的特朗普的推特中,有相當壹部分是斯卡維諾的作品。代表性的例子就是借用不久前結束播放的美國電視劇《權力的遊戲》臺詞的模仿推特。特朗普總統去年11月在制裁伊朗之前在推特上寫道:“制裁正在到來(Sanctions are Coming)”;今年4月羅伯特·米勒特檢組公開“通俄門(2016年俄羅斯介入美國大選的嫌疑)”調查結果報告後,特朗普又在推特上寫道:“沒有共謀。沒有妨礙司法。遊戲結束了(No collusion. No obstruction. Game Over)”。《紐約時報》報道說,除此之外,有關總統日程的大部分推特也出自斯卡維諾之手。 對他的評價截然不同。有些人肯定地說,他通過社交媒體很好地聯系到了總統和支持者。相反,也有人批評說,正如“從敘利亞撤軍”軼事所體現的那樣,他只提供總統喜歡看的信息,遮擋了最高權力者的眼睛和耳朵。 《政客》認為,盡管存在這樣的爭議,但他很有可能在明年的大選中繼續作為特朗普陣營的核心人物活動。無論如何,他與其他參謀不同,不會卷入白宮內部激烈的權力鬥爭,而且與媒體保持距離,這種隱遁型行為提高了總統的信任度。

