連朝鮮也罹患非洲豬瘟，要為切斷疫情和防疫做好萬全準備. June. 01, 2019 10:30. . 去年8月以後在中國全境迅速擴散的非洲豬瘟（ASF），最終在朝鮮登陸了。韓國也進入防疫緊急狀態。朝鮮在上個月30日向世界動物保健組織報告病例後，昨天通過《勞動新聞》提醒居民註意。 非洲豬瘟是只發生在豬或野豬身上的病毒性傳染病，致死率為100%。由於目前還沒有疫苗和治療劑，所以防疫對策只能是進行宰殺處理。20世紀它在非洲和歐洲的部分地區發病，但去年登陸中國後迅速擴散到蒙古、越南、柬埔寨等亞洲地區。感染途徑是感染病毒的豬或野豬的移動、被汙染的豬肉產品的供應等。 韓國政府認為，如果非洲豬瘟流入朝鮮，很有可能通過野豬等擴散到韓國，因此壹直密切關註。政府昨天召開了緊急檢查會議，把江華、甕津、坡州等與朝鮮接壤地區的10個市、郡為特別管理地區，啟動防疫工作。這些地區主要道路將設置控制哨所和據點消毒設施，並加強攔截野豬移動的措施。 另壹個感染途徑——非法攜帶的畜產品也不能掉以輕心。非洲豬瘟病毒對人沒有多大影響，但生存能力極高，能在冷藏肉或冷凍肉中存活數年，加熱幹燥後也能存活數月。目前，中國產畜產品因無法滿足韓國檢疫標準，壹律不予進口，但個人攜入使用被感染材料的加工食品的可能性依然存在。去年，中國遊客攜帶的米腸等被檢測出了非洲豬瘟病毒基因的案例多達15起。 共享朝鮮境內具體的發病情況和野豬移動路徑，需要朝鮮的幫助。應該通過與朝鮮及國際機構的防疫合作，阻止非洲豬瘟的發展。據專家估計，今後中國飼養的豬約有三分之壹（約1.3億頭）將被宰殺。中國是世界第壹大豬肉生產國和消費國，想要彌補缺口，包括未來幾年國際價格上漲等，對世界肉類市場的影響將非常大。會不會對以五花肉和泡菜湯為代表的韓國百姓的飯桌造成損害，政府在這壹方面的對策也不應出現疏忽。

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