致死率高達100%的非洲豬瘟登陸北韓，韓國防疫當局進入緊急狀態. June. 01, 2019 10:29. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 目前席卷東南亞和中國的非洲豬瘟(ASF)在北韓(朝鮮)登陸的事實被確認後，國內防疫當局進入了緊急狀態。政府選定南北邊境地區的10個市郡作為特別管理地區，著手進行集中防疫，但據悉非洲豬瘟以活動性高的野豬為媒介會迅速傳播，因此有人擔憂擴散的可能性不小。 31日，農林畜產食品部就北韓非洲豬瘟發病問題，次官李在旭主持召開了緊急防疫情況檢查會議，發表了以北韓邊境地區為中心設置控制哨所和據點消毒設施等防止非洲豬瘟擴散的對策。政府選定的10個市郡包括△江華郡 △甕津郡 △金浦市 △坡州市 △漣川郡 △鐵原郡 △華川郡 △楊口郡 △麟蹄郡 △固城郡等。 此前，北韓於上月30日向世界動物衛生組織(OIE)申報，在與中國遼寧省接壤的慈江道雩時郡的一個農場內發現非洲豬瘟疫情，被感染的99頭豬中有77頭死亡，22頭被宰殺。據悉，由於非洲豬瘟沒有疫苗和治療藥物，致死率高達100%，但病毒不會傳染給人類。

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