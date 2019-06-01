對三星電子副會長李在镕的日本出差喜出望外的日本輿論. June. 01, 2019 10:29. by 金志炫 jhk85@donga.com. 日本經濟周刊《日經新聞》上月30日報道了三星電子副會長李在镕(照片)最近將就第5代(5G)移動通信相關事宜出差日本的消息，並強調說：“三星曾一度借出屋檐，是奪走了(日本的)裏屋的存在，但現在比起過分的警戒，應視其為分工的合作夥伴。”三星最近繼半導體和顯示器等配件之後，又想通過5G設備和智能手機等增加進軍日本市場的機會，而日本也應該通過相互協助來獲取實際利益。 《日經新聞》副總編輯尾島島雄在題為《刺破新聞》的欄目中分析稱：“李副會長現在仍然在等待大法院的審判，但訪問日本可以解釋為想鞏固與日本的關系。”李副會長5月中旬在東京會見了日本第一、二大移動通信公司NTT DoCoMo和KDDI的管理層，決定加強在面向2020年東京夏季奧運會即將開始的日本5G服務方面的合作。 該報道說，“三星此前一直以面板及DRAM等零部件為主向日本出口，最近計劃增加5G通信設備以及蓋樂世智能手機等成品的銷售”。報道還預測稱，最近受美中貿易糾紛的影響，在中國華為產品被排除在日本市場之外的情況下，蓋樂世智能手機的出貨量可能會增加。 電子業界有關負責人表示，三星電子將以東京奧運會為契機，積極攻占日本5G市場，力爭“翻盤”。三星電子今年3月在東京原宿開設了世界最大規模的蓋樂世智能手機展示館“蓋樂世原宿”。 該報道介紹稱，李副會長和三星電子會長李健熙是在日本慶應大學研究生院和早稻田大學學習的“知日派”，並表示“在日益惡化的韓日關系中，三星被日本輿論視為‘韓國代表’，李副會長本人很清楚這一點”。因此，有預測稱，三星在日本國內將保持警惕，避免出現負面現象，同時將比以前更加積極地進軍日本市場。 報道還建議說，對於三星的“變化”，日本企業沒有必要對其過於限制。也就是說，比起對超越日本企業，在主要領域全部登上世界第一寶座的三星電子產生反感，更應該選擇實際利益。報道指出：“過去三星沒有向東日本大地震時受災的日本企業提出無理的交貨要求，而是從多個方面都對日本進行了照顧。這種動向的背後是出於三星想要攻占日本成品市場的實際目的。”該報道接著表示，“在等待大法院判決的情況下，與其對經歷三星生物制劑財務欺詐事件的三星過分警惕，不如提供他們想要的東西，這樣(日本也)能獲得充分的代價，這才是上策。” 財界相關人士表示：“2013年，日本財界曾出面阻止三星電子和日本電子企業間的技術合作，警惕性十分嚴重。雖然最近日本國內反韓情緒依然高漲，但至少輿論對日韓企業在經濟領域的合作必要性的看法正在改變。”

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