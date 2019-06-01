共同民主黨最高委員：“政府將在下周向朝鮮支援5萬噸糧食”. June. 01, 2019 10:30. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主黨最高委員薛勛（照片）5月31日表示：“政府計劃在下周通過國際機構向朝鮮支援5萬噸糧食。”這是文在寅政府首次出臺具體的對朝糧食援助計劃。 薛勛當天在板門店召開的民主黨最高委員會議上表示：“（即使支援5萬噸，）要解決朝鮮的糧食困難，仍然缺少超過145萬噸”，“（糧食援助）不能晚於朝鮮最需要的5月至9月”。他還說：“當然也有很多國民批評朝鮮，但政府不能因此而在提供糧援上猶豫不決。” 韓國政府在上個月7日韓美首腦通話後正式推進對朝糧食援助，但壹直以“將收集輿論意見”為由推遲公布具體內容。但是，政府似乎正在考慮通過國際機構優先提供5萬噸大米的方案。某國際機構相關人士表示：“雖然當初也有人提出了30萬噸大米，但似乎考慮到輿論，減少了援助的數量。” 但是有分析稱，由於通過國際機構提供糧食援助，當初通過當局間直接援助來打開對話之門的構想出現了問題。韓國政府壹直期待舉行南北高級別會談，討論糧食援助等問題。 薛勛當天強調：“除了通過國際機構提供援助，考慮到形勢的緊迫性，（政府）也必須考慮獨立地、立即提供援助的方案。”對此，統壹部負責官員表示：“（政府的糧食支援方案）還沒有確定，確定後會告知。”

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