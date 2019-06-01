柳賢振以無失分好投取得賽季第八勝，拿下“本月最佳投手獎”近在咫尺. June. 01, 2019 10:28. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 31日，洛杉磯道奇隊與紐約大都會隊的比賽在洛杉磯道奇體育場舉行，在第8局2人出局後，首發投手柳賢振(32歲)下場後，道奇主場球迷為他熱烈起立鼓掌。這是對在1分之差的激烈投手戰中完成無失分的先發投手的贊美，也是對度過比任何人都火熱的5月，越過“本月最佳投手獎”9分線的柳賢振的祝賀。 當天柳賢振在與紐約大都會隊的主場比賽中首發出場，在7又3分之2局內展現無失分的好投，取得了賽季第8勝(1負)。在抓到7個三振的過程中，只讓對手取得4個安打、1個四壞球上壘。借助柳賢振的出色投球，道奇隊以2比0戰勝了大都會隊。本場比賽過後柳賢振的平均責任失分從1.65降到1.48，繼續位居美國職業棒球大聯盟平均責任失分榜榜首。在達到規定局數的頂級聯賽投手中，保持1分左右平均責任失分的投手只有柳賢振一人。 距離“本月最佳投手獎”又近了一步。美國職業棒球大聯盟每月從國家聯盟和美國聯盟選拔一名投手，頒發本月最佳投手獎。獲獎者將在每月2日(當地時間)公布。1998年7月，樸贊浩(當時效力於洛杉磯道奇隊)是唯一一位獲得"本月最佳投手獎"的韓國人。 柳賢振在5月參加了6場比賽、取得了5場全勝、平均責任失分0.59的成績。被認為是柳賢振競爭對手的邁克•索羅卡(22•亞特蘭大)在5月份一個月裏取得了3場全勝、平均責任失分0.79的好成績，但是多勝和平均責任失分都不如柳賢振。 有分析認為，在當天比賽之前以4勝排在多勝並列第1位的布蘭頓•烏德拉夫(26歲•密爾沃基)隨著柳賢振拿到5勝，在獲獎競爭中落後。 每次柳賢振的勝利比賽都得到6分以上的道奇隊擊球陣容，當天直到柳賢振下場為止只得到了1分。在勢均力敵的投手戰中，柳賢振以不同於平時的投球方式帶領球隊取得了勝利。平時在比賽初期以快速球為主進行勝負對決的柳賢振，當天第一個球投出了時速僅為117公裏的慢曲線球。MBC Sports Plus解說員金善宇(音)表示，“看到第一個曲線球後，大都會隊1號擊球手阿曼德•羅薩裏奧(24歲)看著板凳席方向露出了吃驚的表情。柳賢振拿出了意想不到的投球計劃，於是大都會隊擊球陣容的估算出現了問題。” 變速球的威力依舊強大。當天柳賢振的投球數為106個，其中33個(31.1%)是變速球，運用率高於賽季平均(23.8%)。在33個擊球中有8個球讓對手擊球手出現了空揮情況，停留在一般擊球上的也有6個。柳賢振表示：“今天投出了很多變速球。那個球種很自信，控球也不錯。”道奇隊主教練大衛•羅伯茨也表示，“柳賢振的變速球感覺非常好。抓住好球或者在需要的時候引導對方出現空擊球。” “敵將”大都會隊主教練米奇•卡勒韋表示：“柳賢振今天比賽中的投球像是一堂訓練課。他就像左腕投手格雷格•麥德斯(53歲)一樣。”麥德斯憑借“電腦般的精準控球”先後4次獲得賽揚獎，是一位傳奇投手。他在美職棒大聯盟以355勝(227負)、平均責任失分3.16的成績入選2014年棒球名人堂。 MLB全明星投票結果將於6月28日對外公布，柳賢振的入選與否也備受關註。如果柳賢振出戰全明星賽，他將成為繼朴贊浩(2001年)、金炳賢(2002年)、秋信守(2018年)之後，第4位參加全明星賽的韓國人。 按照預定輪換計劃，柳賢振將在5日與亞利桑那響尾蛇隊的客場比賽中首發出場。

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