孫興慜和薩拉赫誰將成為帶領本隊贏得UCL冠軍的射手？. May. 31, 2019 07:28. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在“眾星之戰”歐洲冠軍聯賽(UCL)決賽中展開的獨木橋對決。面對單場定勝負的殘酷比賽，抵達決戰地西班牙馬德裏的他露出了微笑。30日，英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊在臉書上公開了一段題為《馬德裏行軍》的視頻，視頻出現了如上孫興慜(27歲)的樣子。“微笑男孩”孫興慜在離開英國倫敦時和飛機上一直笑得非常燦爛。他在接受英國《衛報》采訪時說：“我寧願享受比賽，而不是對歐冠決賽感到壓力。” 下月2日淩晨4時(韓國時間)在馬德裏舉行的與利物浦(英格蘭)的歐冠決賽中，孫興慜將挑戰韓國足球新的歷史。如果他進球，將成為第一個在歐冠決賽上得分的韓國球員。在孫興慜之前曾兩次參加歐冠決賽(2008~2009賽季和2010~2011賽季)的朴智星(前曼聯)沒有取得進球。另外，如果目前賽季已攻入20粒進球的孫興慜能在決賽中攻入2球以上，那麽他將刷新由自己保持的韓國人歐洲賽場單賽季最多進球記錄(21球)。 利物浦隊中有球員希望在本次決賽中恢復名譽。他就是“法老(古代埃及國王)”穆罕默德•薩拉赫(27歲•埃及•照片)。上賽季的歐冠決賽對他來說簡直堪稱一場噩夢。作為上賽季英超射手王(32球)的他賽前備受人們期待，但是因為肩膀受傷，在上半場第31分鐘就被早早替換下場，留下了傷心和不甘的眼淚。缺少主要得分手的利物浦隊最終以1比3負於皇家馬德裏隊(西班牙)，遺憾屈居亞軍。 薩拉赫說：“我又回到了決賽的舞臺上。這次我一定要打滿全場，爭取進球。”決賽之前薩拉赫本賽季的總進球數為26個。 托特納姆熱刺隊將向俱樂部歷史上第一座歐冠聯賽冠軍獎杯發起沖擊，而利物浦隊則將向包括歐冠前身冠軍杯在內的第六個冠軍發起沖擊。在兩隊的歷史英超交鋒記錄方面，利物浦以25勝15平14負占據優勢。 SBS解說員張智賢(音)表示：“兩隊的強項都是快速攻防轉換。在中場搶斷對手的球後展開反擊時，我認為勝負將取決於哪支球隊的射門能力更高。” 擁有快速跑動的孫興慜和薩拉赫是兩隊反擊的先鋒。英國《每日郵報》2月報道稱，“孫興慜瞬間最高速度達到每小時34.3公裏，在托特納姆熱刺隊中最快。”以爆發性速度為標誌的薩拉赫在記錄上比孫興慜還要快。據體育統計企業Opta透露，薩拉赫的瞬間最高時速為34.9公裏。 薩拉赫在疾風般的帶球突破後左腳射門得分的傾向非常強。據歐洲足球統計網站“whoscored.com”透露，本賽季薩拉赫在英超比賽中的帶球突破次數排在所有球員第6位，比孫興慜(84次，第24位)多151次。孫興慜擅長利用速度快速接近對方禁區附近後接隊友傳球射門。由於射門時機快，射門力量強，即使射門機會不多也能有效得分。據英超事務局透露，孫興慜的有效射門和得分之間的比率為41.4%，領先薩拉赫(34.4%)。 從歐冠奪冠次數和本賽季英超成績(利物浦第2位，托特納姆熱刺第4位)等來看，利物浦在客觀戰鬥力上保持領先。但是孫興慜表示，將毫無畏懼地踏上決賽舞臺。30日，他在熱刺隊上傳到Facebook的采訪中表示，“我們在8強中戰勝了曼城(英超冠軍隊)，獲得了自信。憑借著這種自信，球隊才得以生存下來，並站到了這個位置上(決賽)。托特納姆熱刺隊是一支實力很強的球隊。”

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