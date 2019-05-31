欲拉韓國加入中美對抗的傲慢中國外交. May. 31, 2019 07:28. . 中國外交部28日宣稱，韓國駐華大使等張夏成等7個國家的新任大使們在與中國國家主席習近平交談時，表達了“希望參與中國‘壹對壹路”的意向。對此，韓國外交部解釋稱，“這是中國對除張大使以外的其他大使暢談的內容進行了整體說明”，這是中方單方面的發布。中國在3月份李洛淵國務總理和李克強總理會談時也曾表示過韓國願積極參與的意思，但韓國政府對此予以否認。 中國的“壹帶壹路”是通過海外基礎設施建設投資等方式連接周邊國家的大型項目，其戰略是形成從歐亞大陸到非洲海上的巨大經濟圈。雖然已經有120多個國家簽署了合作文件決定參與，但美國的盟國韓國和日本卻沒有參與。面對“壹帶壹路”，美國壹邊推進包圍中國的戰略“印度太平洋戰略”，壹邊要求韓國參與。特別是隨著美國封鎖華為等貿易戰爭的激化，韓國從美中雙方受到的壓力越來越大。 韓國政府此前只表明了“在我們的新南方、新北方政策和區域內各種構想之間尋找切入點並推進合作”的原則性立場。在安保盟國美國和最大貿易國中國之間的對抗格局中，韓國左右為難，只好重復模糊的外交辭令。雖然李洛淵總理昨天要求外交部研究成立專門負責美中糾紛問題的組織，但是這能否擺脫之前的無應對、無對策局面，還是個疑問。 政府首先要對中國隨意歪曲韓國立場並對外宣布的外交失禮行為提出抗議，防止類似事件再次發生。就中國而言，為了與美國抗衡，也想讓韓國站在自己壹邊，但采取的只是對韓國立場視而不見的傲慢態度而已。這種中國式外交只能讓人聯想起以部署薩德為由肆意妄為的拙劣報復。韓國政府也應該知道，如果壹直采取看人眼色行事的消極態度，將無法阻止第二次薩德事態的發生。

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