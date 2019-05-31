柳賢振是如何成為怪物投手的？. May. 31, 2019 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. LA道奇隊柳賢振的成績單是“A+天下”。在平均責任失分項目中，他是美國職業棒球大聯盟中唯一一名保持在1分(1.65)左右的投手。另外，每9局4壞球上壘(0.55個)也少於1個，是唯一一名投手。四壞球上壘對三振的比率(15.5)也是唯一超過10的選手。每局投球數也處於第一位，不到13.73個。他在本賽季已經拿下個人第7場勝利，位居國家聯盟(NL)多勝榜榜首。 去年年底，在國內棒球頒獎儀式上他說“2019賽季目標是20勝”時，他認為這是按上盤價格給出的口惠(說得好聽的話)。但這不是吹牛。按照現在的趨勢，算起來21勝也是有可能的。賽揚獎首次獲獎的概率也很高。柳賢振明顯有值得依靠的武器。那究竟是什麽呢？ 柳賢振天生就擁有一切。身高190公分、體重118公斤(簡歷上的數值)，威風凜凜。身材高大，但如果硬邦邦的話也不行，難能可貴的是他具備了柔韌性。柔軟而精密地控制了自己龐大的身軀。手感也非常出色，很快就學會了新的球種。棒球智商也很高，在手戰中也占有壓倒性優勢。在體育運動中，將運動員劃分為A級和B級的核心標準是頭腦。 擊球手們根本無法抵擋，2006年以高中畢業新人的身份進入韓國職業棒球聯賽，當年就實現了三冠王(多勝、平均失分、三振出局第1位)。首次同時包攬了職業棒球新人王和MVP。他在出道美國職棒大聯盟的2013年和2014年連續取得14場勝利。所有的一切都顯得簡單，他就是這樣的天才。我們只有贊揚他，沒有什麽可借鑒的。“神是不公平的”是他身上唯一的信息。 柳賢振在一瞬間失去了一切。肩膀開始發難，最終在2015年登上了手術臺。接受肩部手術的投手恢復以往球技的概率只有7%。幾乎浪費了兩年時間。期間胳膊肘也出了問題，下肢的力量傳達到上半身的大腿內殿肌也受到了損傷。當然，球威已經變得不冷不熱了，一次讓人顫抖的球威也沒有恢復。 很難看到克服這種程度的傷病站起來的選手。但是柳賢振不僅恢復過來了，而且成為了更強大的投手。到底是怎麽回事。許多東西發生了改變。雖然速度減少了，但控球能力卻變得極其精準。他們執著地攻占了好球區警戒點。擊球員擊中的話是地滾球，沒有擊中就是好球。他還學習了休斯敦隊達拉斯•科切爾的投球錄像，增加了新武器外切快速球(cut fastball)。得益於此，他沒有嚇唬擊球手，而是利用多種武器(二縫線快速球、變速球、曲線球、外切快速球)迷惑對方，獲得了更大的實際利益。 柳賢振甚至控制了傷勢。上個月在與聖路易斯隊的比賽上，他感到內殿肌有些沈重，主動要求下場。去年5月，因同一部位受傷曾休息了3個月。當時無視身體信號進行投球，結果出了問題。 他算是吸取了失敗的經驗。為了前進2步，果斷選擇了後退1步。 從投球到身體管理，他重新布置了一切。柳賢振通過受傷(挫折)失去了很多東西，但是在克服這些的過程中成長了很多。總結這些過程，不禁產生了這樣的想法，他最大的優勢不是體格、靈活性、感覺，也不是棒球智商，而是重新定義狀況的能力。不僅僅是考驗，把挫折定義為一個走向更高層次的過程，並堅持下來。如果柳賢振沒有遭遇挫折，他將只會是一個停留在14勝的投手。我們的人生也是苦難和挫折的延續。不坐以待斃，禍患便成福，失敗是成功之母。柳賢振現在也向世界發出了信息。

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