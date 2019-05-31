在首爾乘坐KTX去看“江陵端午祭”吧？. May. 31, 2019 07:29. by 李仁模 imlee@donga.com. 端午節即將來臨之際，江原道江陵人都在儲備大米。用大米釀酒，祈求家庭平安和健康。家家戶戶都是壹樣的心思，期待今年全年都能平平安安。今年有5659戶家庭儲備大米，在9日釀了酒。這是獻給大關嶺山神的神酒。“釀新酒”是宣示江陵端午祭拉開序幕的重要活動。隨著19日大關嶺山神祭和國師城隍祭的舉行，江陵端午祭的熱情進入高潮。 延續了1000年的最具韓國特色的慶典——江陵端午祭將於下個月3日至10日在南大川活動現場和市中心各處舉行。江陵端午祭將以全國最大規模的亂場開始，包括國家指定文化遺產活動、民俗遊戲、端午體驗村等14個領域的72個節目，共展開多達約120場演出。江陵端午祭是聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，今年的主題是“過去的千年、未來的千年”。它既繼承了傳統的原型，又承載了時代面向世界的潮流，表達了延續新千年的決心。 今年江陵端午祭擴大到了市中心。在“小劇場團”中，以木偶劇為主線的演出，在月華街每天都有別具特色的街頭表演。今年首次登場的“端午歡迎表演”是提供打折活動及贈品、礦泉水及手機充電服務等各種便利的商店。區內約150家商店參與其中，發揮市中心的端午集市作用。 江陵火車站將設置可容納800輛以上的臨時停車場，預計停車難問題將得到緩解。臨時停車場在端午節期間是免費使用的。在江陵火車站2號出口前可以乘坐往返端午場的班車。每天上午10點到晚上9點，每隔20分鐘壹趟。 江陵還推出了針對首都圈市民的江陵端午祭火車旅行商品。下個月7日和8日，從首爾市清涼裏站乘坐KTX來到江陵，遊覽雪景咖啡街和大海扇街、烏竹軒等主要名勝和江陵端午祭。包括午餐、交通費、門票等在內，每人5萬至5.5萬韓元。 江陵端午祭有很多看點，最好熟悉各種演出和體驗日程。其中，講述愛情故事的啞劇《官奴假面劇》是不可或缺的看點。端午儺戲和江陵方言比賽、企劃演出《端午啊端午》、四物打擊樂比賽等都是壹錯過就會後悔的節目。詳細日程和活動內容可在江陵端午祭委員會網站上查詢。 江陵端午祭委員會委員長金東燦（音）表示：“今年將比以往任何時候都能見到具有多種嘗試和變化的江陵端午祭”，“為了能夠成為融合傳統和現代的充滿活力的慶典，我們做好了壹切準備。”

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