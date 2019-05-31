匈牙利壹艘遊輪傾覆，7名韓國人喪生. May. 31, 2019 07:29. by 董正民, 丘佳仁 ditto@donga.com,comedy9@donga.com. 匈牙利布達佩斯壹艘載有韓國遊客的遊輪29日（當地時間）翻沈，造成7名韓國人和1名當地人等8人死亡。據韓國外交部和匈牙利ATV等當地媒體報道，截至30日上午9時（韓國時間30日下午4時），已有7人獲救，仍有20人失蹤。 據外交部和外媒報道，29日晚9時5分左右（韓國時間30日淩晨4時5分左右），在布達佩斯多瑙河上航行的遊輪“赫布列亞尼”在匈牙利議會和塞切尼大橋之間與大型遊輪相撞後沈沒。據悉，事故遊船是在航行1個小時後返回途中失事的。特別是，外交部在當天有關事故的吹風會上表示：“據當地使領館透露，經確認，乘客們沒有穿救生衣”，“（不穿救生衣）是當地慣例，將在調查過程中確認”。據外交部透露，遊船上共有35人，其中包括33名韓國人和2名當地乘務員。據悉，韓國乘客中有30人是遊客，其余3人是導遊。 搭乘遊客通過韓國旅行社“真好旅行社”前往包括匈牙利在內的東歐四國旅遊，全部日程是從本月25日起到下月2日。旅行社方面表示：“事故船只上搭載了9個以家庭為單位的遊客團隊。”截至目前，遇難者及失蹤人員的具體身份尚不清楚。據悉，死者中包括壹名70歲以上的老人和壹名10歲以下的兒童。外交部表示，獲救的7名乘客中有3人已出院，1人即將出院。 匈牙利消防及警察部門在多瑙河壹帶除了救助船以外，禁止所有船舶通行，正在展開救助工作。但據當地媒體報道，事故當天開始的降雨給救援工作帶來很大困難。布達佩斯災難管理局29日發表聲明說，他們已與100多名消防隊員壹起在現場投入雷達掃描等特種設備。 文在寅總統30日接到事故報告後，向匈牙利當地緊急派遣了快速反應小組，並下令動員所有資源進行救援。外交部表示，當天下午包括外交部長官康京和在內的快速反應小組已出發前往當地。康京和將與匈牙利外交部等政府有關人士進行交涉，支援韓國失蹤者的救助工作。當天，韓國駐匈牙利大使崔圭植在視頻對策會議上表示：“匈牙利當局30日表示，將打撈沈入水中的事故遊船。”

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