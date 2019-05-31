從下月1日起日本將加強對5種水產品的檢查，有4種是只從韓國進口的水產品. May. 31, 2019 07:29. by 周愛眞 jaj@donga.com. 日本政府30日宣布，將從6月1日起加強對韓國產牙鮃(比目魚)等5種水產品的檢查。在全部5種水產品中，有4種是只從韓國進口的水產品，因此引發了“靶子檢查”爭議。 日本厚生勞動省當天發表了《關於修改進口食品等監測計劃-確保韓國產比目魚等衛生對策》的報道資料。厚生勞動省表示，由於夏季經常發生魚貝類食物中毒事件，因此將把此前只對進口申報物量的20%進行的韓國產生魚片檢查比率增加到40%。去年，日本發生了7起因韓國產比目魚而引起的食物中毒事件。患者人數為82人。 此外，還決定對勃氏舟蚶、牛角江珧蛤、卵囊螺、海膽的檢測比例從目前的10%提高到20%。厚生勞動省決定在6月份進行一個月的檢查，之後決定是否繼續。 厚生勞動省相關人士在接受本報電話采訪時表示：“我們不只是調查韓國魚貝類。我們將加強對出口日本的所有國家的魚貝類的調查。”有人指出，韓國產比目魚、勃氏舟蚶、牛角江珧蛤、卵囊螺等4種水產品只從韓國進口，因此缺乏說服力。海膽共從韓國、美國、中國等10個國家進口。《時事通信社》也報道說：“雖然日本政府以保護國民健康為由提出加強檢測，但韓國目前正禁止進口福島等日本8個縣的水產品，因此這可能是日本方面對此的應對措施。” 海洋水產部30日召開了由文成赫(音譯)長官主持的對策會議，檢查了對國內出口企業的影響。去年對日水產品出口額(7.6044億美元)中，這5種水產品所占比重為5.3%。

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