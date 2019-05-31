奧迪新車將植入三星“Exynos Auto 8890”芯片. May. 31, 2019 07:29. by 金志炫 jhk85@donga.com. 三星電子30日表示，將在今年秋天上市的奧迪新款A4車型上搭載車載半導體處理器“Exynos Auto 8890”。將車載電裝零部件列為主要未來增長動力的三星電子於去年10月推出了自己的車載半導體品牌Exynos Auto，正式進入市場。 Exynos Auto 8890是管理奧迪新一代汽車中控娛樂系統的主要處理器。將行車信息、車況等信息(信息數據)和多媒體播放等娛樂要素相結合，及時為駕駛者提供各種信息。 三星電子方面表示：“這是搭載8個中央處理器(CPU)內核(Core)和12個圖像處理裝置(GPU)內核的具有強大性能的處理器。可靈活運行車輛狀態控制、導航和音響等多媒體播放等多種功能。”特別是支持多重操作系統(OS)，最多可同時驅動4個顯示屏。 三星電子計劃，以A4為開端，向奧迪的新一代車型提供Exynos Auto產品，以加強車載處理器的技術競爭力。預計在2021年為奧迪提供新一代中控娛樂系統的車載半導體“Exynos Auto V9”。 三星電子常務韓圭翰(音)表示：“奧迪推出新款A4，將獲得長期合作的成果。”奧迪設計•平臺開發負責人阿方斯•法勒說，“重要的是安全、愉快地到達目的地，而不是僅僅到達目的地。快速、準確地作出回應的新一代中控娛樂系統將帶給我們最好的駕車體驗。”

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