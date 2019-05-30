時隔25年之後從贓物危機中獲得解放的“寶物”. May. 30, 2019 07:33. by 柳沅模記者、金素榮記者 onemore@donga.com,ksy@donga.com. 25年來一直落入竊賊之手，一度去向不明的“寶物”又回來了。 文化遺產廳犯罪管制組29日表示，經過與首爾地方警察廳智能犯罪調查隊的合作調查，回收了包括寶物第1008號《萬國全圖》在內的讓寧大君的親筆“崇禮門”木板等123件被盜文物。與此同時，警方以違反《文化遺產保護法》的嫌疑，對盜取《萬國全圖》和116冊古籍的A某(50歲)和購買崇禮門匾額和《後赤壁賦》木板等6件文物的B某(70歲)進行不拘留立案。 《萬國全圖》是1661年汝弼朴廷薛(1612∼?)著色手抄的世界地圖。據悉，這是韓國國內現存的西式世界地圖中最早制作的。該地圖的長寬尺寸為133×71.5厘米，是意大利傳教士艾儒略(1582~1649年)1623年編纂的漢文版便攜式世界地理書《職方外紀》中記載的萬國大全的擴大手抄版。一度保管在鹹陽朴氏正郎公派門中，之後它與116冊典籍類手抄本於1994年一起被盜。 據警方透露，A某在去年8月得到這些文化遺產後，在自己經營的餐廳墻紙裏藏了《萬國全圖》，並把古籍藏在家裏。得到情報的文化遺產廳和警方對A某的飯店和住宅進行了扣押搜查，回收了相關文化遺產。 B某涉嫌於2013年購買了2008年10月全羅南道潭陽讓寧大君後代門中被盜的2塊“崇禮門”木板和4塊《後赤壁賦》木板，並將這些文物保管在自己的塑料大棚裏。據悉，掛在國寶第1號崇禮門的木板是是以讓寧大君的親筆為基礎制作的。此次回收的崇禮門木板是以供奉著讓寧大君的祠堂首爾銅雀區至德寺內的木板為母本，於1827年重新刻的。目前，在至德寺內沒有崇禮門木板，只留有拓本，因此此次回收的崇禮門木板是現存唯一的崇禮門木板本，具有很大的文物價值。 文化遺產廳犯罪管制班班長韓相鎮(音)表示：“文物犯罪的公訴時效期為10年，但是從2007年開始新設了‘善意取得排除條款’，因此實際上沒有公訴時效。今後將繼續加強與警察的合作，追回被盜的文物。”

한국어