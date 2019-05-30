歷史委員會把前政權事件查個底兒掉，對檢察職責卻不了了之. May. 30, 2019 07:33. . 法務部下屬的檢察過去史委員會將於本月末結束活動。原計劃在去年8月結束活動，但活動時間延長了4次，持續了壹年半左右。雖然勸告對反人類的“釜山兄弟福利院事件”進行緊急上訴、重新調查金學義事件等，取得了不少成果，但並沒有嚴格追究調查團隊在人權被踐踏事件上的責任，並出現了不少在政治事件上暴露偏向性的情況。 歷史委員會9名委員中，包括委員長在內，過半數的5人都是“爭取民主化的律師團體”出身，因此從成立當時起就引發了爭議。在被選定的17件調查對象中，大多數是保守政權時期的政治事件。壹般案件中，包括了“藥村五岔口殺人事件”等，卻沒有包括被制作成電影的“梨泰院殺人事件”，也沒有包括文在寅總統擔任律師時負責的“春川強盜殺人事件”，在選定標準上沒有統壹性。 歷史委員會要求檢察總長就放任“劉禹城間諜造假事件”進行道歉，但並未追究當時調查檢察官的責任。在“三禮國家超市強盜事件”中，對真犯已經坦白卻又將其釋放的時任調查檢察官（現某大型律師事務所律師），連責任都沒有提起。在金學義事件上，由於忙於將矛頭轉向過去青瓦臺，後來才勸告對放過的檢察官進行調查。在下結論說調查有誤的情況下，還茫然急於責怪政權，令人懷疑能否防止類似事件再次發生。 歷史委員長就前KBS社長鄭淵珠瀆職事件表示，檢察官提起公訴本身就違法和不正當。該事件雖然作出了無罪判決，但在壹審中被判有罪。如果僅根據無罪判決就認為檢察官提起公訴本身就違法、不正當，那麽起訴前總理李完九的現任檢察總長就要脫衣服走人了。歷史委員會表示，《PD手冊》的調查本身就違反了檢察廳法。但當時拒絕起訴並提交辭呈的檢察官也主張，“檢方接受農林水產食品部的調查委托進行調查是正當的”。 歷史委員會昨天對過去檢察機關的散布嫌疑事實行為進行了批評，但現檢察機關卻在更加公然地公開地公布嫌疑事實。清除積弊是為了從歷史中吸取教訓，避免重蹈覆轍，但歷史委員會是否真的起到了這樣的作用，令人懷疑。以歷史委員會的結束為契機，收起各部門的歷史“嘮叨”，思考未來才是建設性的。

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