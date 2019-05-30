成為藝術的啤酒罐. May. 30, 2019 07:33. . 炎炎夏日喝上壹杯清涼的啤酒，雖然小，但保證了實實在在的幸福。又名“小確幸”，是去年席卷我國最火熱的消費趨勢。在這個不懷大夢想、也難以實現大夢想的時代，追求日常瑣碎幸福的人越來越多，或許是情理之中的事情。 大約60年前，美國作家賈斯珀·瓊斯創作的這幅雕塑似乎預見到了小確幸趨勢。三十歲的備受矚目的新晉作家瓊斯，把平時愛喝的啤酒罐變成了青銅雕塑。模特是在黃銅色罐子上貼上簡單設計的橢圓形標簽的“情人節啤酒”品牌。從外觀上看，真罐和雕塑罐之間沒有太大區別，因此瓊斯在標簽上塗上了彩色的圖案，以示像畫壹樣有動過筆的痕跡。罐子和支架底部還印上了拇指指紋。這是為了強調它是不同於工廠大量生產的罐子的“手工制作”。 當時紐約美術界以傑克遜·波洛克或威廉·德科寧主導的精英派抽象表現主義為主，因此這種大眾的、親和的作品被解讀為對既有畫壇的批評或嘲弄。不僅僅是啤酒罐，他還把美國國旗、地圖、標靶、數字等在日常生活中經常接觸的形象或喜好當作作品素材，因而獲得了“流行藝術之父”的綽號。他不僅被認為是目前生存作家中最重要的美國畫家，也是作品價格最高的作家。他的早期作品要賣到1.1億美元。 其實，啤酒罐屬於我們日常接觸的最瑣碎、最微不足道的東西。壹旦喝掉內容，就立即扔掉。但是瓊斯的選擇讓我們以新的目光重新看待普通的啤酒罐。第壹次關註外形和標簽設計，重新思考啤酒罐所象征的瑣碎日常生活和瑣碎事物的價值。讓我們自己重新思考存在的壹切的價值和日常生活中幸福的意義。

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