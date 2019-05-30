中後衛金賢宇攻入制勝球，韓國隊次戰取勝晉級16強希望大增. May. 30, 2019 07:33. by 李承鍵 why@donga.com. “能進球的後衛”金賢宇(迪納摩薩格勒布隊，音譯下同)提高了韓國隊進入16強的可能性。 29日，在波蘭蒂黑舉行的國際足聯(FIFA)20歲以下(U20)世界杯小組賽F組第2場比賽中，鄭正龍主教練率領的U20國家代表隊以1比0戰勝南非隊，順利拿到3分。1勝1負的韓國隊緊隨兩連勝的阿根廷隊(6分)排在小組第2位。1比0戰勝韓國的葡萄牙雖然也是1勝1負，但是在凈勝球(-1比0)上落後於韓國隊。 韓國隊上半場射門多達6次，但無一命中球門。在沈悶的攻防戰中，下半場第24分鐘韓國隊終於攻破了對方球門。在球隊獲得角球的情況下，金正敏(FC 預備隊)踢出的球擊中對方防守隊員的腳後彈高，參與進攻的中後衛金賢宇頭球攻門將球送入對方球門左側。這是韓國隊在本屆世界杯上取得的首粒進球。 畢業於K聯賽蔚山下屬的俱樂部蔚山現代初中和蔚山現代高中的金賢宇在2017年全國高校足球比賽中被評為最有價值球員，其資質得到了認可。 第二年加盟蔚山隊後，轉租到克羅地亞著名球隊迪納摩薩格勒布隊。在17歲以下代表隊中，他也曾入選國家隊，在20歲以下國家隊中，他出場17次攻入4球。他以精明的球風贏得了具有卓越的領導力的較高評價。當天下半場第42分鐘，金賢宇在爭搶高空球時扭傷了右腳腳踝，因此被替換下場，但傷勢並不嚴重，因此有望參加小組賽第3場比賽。金賢宇在賽後表示：“進攻隊員都很努力，作為防守隊員的我受到關註，感到很抱歉，謝謝大家。按照主教練的設想，第三場比賽也會有好的結果。” 韓國隊將於下月1日淩晨3時30分(韓國時間)進行的小組賽最後一輪第3場比賽中，與該賽事歷史上奪冠次數最多的阿根廷隊(6次)相遇。如果獲勝，那麽韓國隊將自食其力地進入16強，但只要打平也有很大希望晉級。即使首戰戰勝韓國隊的葡萄牙隊戰勝南非隊獲得第二名，他們也可以以成績較好的小組第三名的身份進入淘汰賽。6個小組前兩名自動出線，6支小組第三名球隊中成績最好的4支球隊也可以進入16強，在以現在的方式進行的大賽中，1勝1平1負的球隊被淘汰的只有1999年的1次而已。鄭教練說：“我不想去計較可能會發生的情況(專註於自己的比賽)。面對阿根廷隊，我們會采取不同於前兩場的策略。”

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