美國維持韓國“匯率觀察對象國”地位. May. 30, 2019 07:33. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國財政部28日（當地時間）將韓國維持在現有的"匯率觀察對象國”，並決定，如果韓國在10月份之前維持現狀，就從觀察對象國中除名。 美國財政部當天通過2019年上半年《主要貿易國宏觀經濟及匯率政策報告》，將韓國、中國、日本、德國等9個國家指定為觀察對象國。去年10月被列入該名單的印度和瑞士沒有入選，取而代之的是愛爾蘭、意大利、馬來西亞、新加坡和越南。觀察對象國是匯率操縱國的前壹階段，意味著美國政府正在密切關註相關國家操縱匯率的可能性。 認定的標準有三項：去年壹年間超過200億美元（約24兆韓元）的對美貿易順差；超對與國內總生產（GDP）比例2%的經常項目收支黑字；持續性、單方面的外匯市場介入（12個月中超過6個月以上純買入超過GDP比例2%的外匯）。如果符合其中兩項條件，將被列入名單。目前，韓國在3個條件中，只有壹項去年相比GDP4.7%的經常項目收支黑字。美國財政部就此表示：“如果在下壹次報告書發行時韓國仍然維持現狀，將把韓國排除在觀察對象之外。” 美國財政部從這次開始大幅強化了報告的制定標準。將經常項目收支盈余的條件由原來的“相當於GDP的3%”改為“相當於GDP的2%”。幹預外匯市場的時間也從原來的“12個月中的8個月”調整為“12個月中的6個月”。主要貿易國的範圍也從原來的“交易規模較大的12個國家”變更為“交易規模超過400億美元”。

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