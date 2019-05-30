貝佐斯前妻麥肯齊承諾將自己的一半財產捐贈給慈善機構. May. 30, 2019 07:34. by 孫宅均 sohn@donga.com. 目前正和美國電商巨頭亞馬遜創始人兼首席執行官(CEO•55歲)傑夫•貝佐斯辦理離婚手續的妻子麥肯齊(49歲•照片)表示，“將捐贈通過離婚獲得的370億美元(約44.17萬億韓元)的一半財產。”貝佐斯的個人資產總額為1120億美元(約133.7萬億韓元•經濟雜誌《福布斯》3月統計)，是世界首富。 據彭博社28日(當地時間)報道，麥肯齊最近加入了承諾“將把一半以上的財產捐贈給慈善事業”的世界億萬富翁組織“The Giving Pledge(財富捐贈誓言)”。 麥肯齊說：“我還有一筆不成比例(disproportionate)的巨款要拿出來與他人分享。在保險櫃空空如也之前，我會一直致力於慈善活動。”貝佐斯當天在推特上留言稱，麥肯齊在慈善事業上的投入很了不起，是深思熟慮的並卓有成效，我為她感到驕傲。 彭博社指出：“麥肯齊的這一決定與貝索斯一直被批評對慈善活動消極對待的行為形成鮮明對比。” 貝佐斯在2017年通過推特表示：“對慈善活動戰略持有不同見解。我認為通過亞馬遜、華盛頓郵報等企業活動，會對社會和文明有所幫助。” 貝佐斯沒有加入“The Giving Pledge”。

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