安倍與特朗普對印度太平洋戰略一拍即合，模糊的日本“專守防衛”. May. 30, 2019 07:34. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. “必須把印度太平洋作為地區和平與繁榮的軸心。”（日本首相安倍晉三28日在海上自衛隊“加賀”號護衛艦上的講話） “美日旨在實現自由開放的印度太平洋的合作取得了進展。”（美國總統特朗普27日在美日首腦會談上的講話） 在美國總統特朗普對日本進行國事訪問的25日至28日期間，美日兩國首腦共享了“自由開放的印度太平洋（FOIP）”這壹關鍵詞。日本還利用這壹關鍵詞，露骨地表明了加強防衛力量的意思。有分析認為，為了削弱第二次世界大戰戰敗後維持的專守防衛（只有在受到攻擊時才行使防衛力）原則，日本在美國的默許下利用了印度太平洋戰略。 安倍2016年8月在非洲肯尼亞非洲開發會議上首次提及“自由開放的印度太平洋”。他當時說，“在印度洋及太平洋，法律支配、航行自由和自由貿易必須得到普及”。特朗普總統在2017年11月巡訪亞洲時，也以“自由開放的印度太平洋”為座右銘，強調美國、日本、澳大利亞、印度四國聯合。壹名日本外交消息人士表示：“這是美國借用日本首先提出的座右銘，成為兩國共同目標的唯壹事例。” 美日共享“自由開放的印度太平洋”是為了對抗公然強調“海洋崛起”的共同敵人中國。過去，日本只與美國進行了海上聯合軍演。2017年以後，日本進行多元化，擴展到了英國、法國、印度等國。去年9月底，日本派遣自衛隊海上護衛艦“加賀”號和和“電”號前往印度洋，與印度及斯裏蘭卡海軍進行了聯合演習。 美國也於去年將日本神奈川縣橫須賀基地的太平洋司令部改編為印度太平洋司令部，最近還公布了將兩棲強攻艦“美洲”號、隱形登陸艦“新奧爾良”號部署到亞洲的計劃。 隨著美日兩國加強安保合作，日本“專守防衛”問題似乎被完全掩埋。日本政府去年12月首次表示，將把“出雲”級護衛艦改造成可以起降戰鬥機的事實上的航空母艦。當時，日本國內也有人指責稱此舉“違反專守防衛”原則。但特朗普總統28日登上“加賀”號說，“該護衛艦將被改造成可搭載最尖端隱形飛機F-35B”，“可以守住更廣闊的領域”，但現在這種批評的聲音已經消失。 最近日本防衛省也表現出了要開發攻擊型“遠程導彈”、具備攻擊敵人基地的能力的想法。但不知是不是因為“為了應對中國威脅或朝鮮攻擊”的名目，並沒有出現反對意見。韓國外交消息人士表示：“高呼‘強大日本’的安倍首相和試圖減少防衛費分攤額的特朗普總統有著壹致的利害關系。在兩國加強軍事合作的過程中，專守防衛原則會更加無力化。”

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