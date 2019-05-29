期待第二個、第三個奉俊昊. May. 29, 2019 07:42. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 1919年10月27日，電影《義理復仇記（義理的仇討）》在首爾鐘路團城社開映，票房大賣。該作品是將部分電影場面插入話劇演出的變形方式的系列劇。這是當時朝鮮土地上以朝鮮人的資本和人力為主軸制作的第壹部電影。100年歲月流逝，2019年5月26日淩晨，從法國戛納傳來的喜訊讓大韓民國沸騰了。筆者參加完地方小型電影節後，為準備即將進行的GV（與觀眾對話）而熬夜，被社交媒體上湧現的祝賀信息嚇了壹跳。這是許多人期待他獲獎而熬夜等待的證據。 今年是韓國電影制作100周年。在這個時候舉行的第72屆戛納國際電影節上，奉俊昊導演憑借新作《寄生蟲》獲得金棕櫚獎，這壹壯舉足以載入韓國電影史。這是韓國電影首次獲得金棕櫚獎，也是亞洲電影連續兩年獲得金棕櫚獎。迄今為止，亞洲影片已8次獲得金棕櫚獎。迄今為止，我國影片曾多次挑戰戛納電影節競賽單元。在此期間，林權澤、李滄東、朴贊郁等導演的作品受到了世界電影人的關註。2010年憑借《詩》獲得最佳劇本獎的李滄東導演去年因《燃燒（Burning）》而備受期待。但是隨著該作品未能獲獎，韓國電影近10年來壹直沒有獲得過大獎。奉俊昊導演的壯舉是國際電影界的“勛章”，它解決了盡管我國電影產業持續增長但仍然存在的某種缺憾。 早在1994年，奉俊昊導演就執導了韓國電影學院畢業作品《支離破碎》。該作品名為《支離破碎》，意指到處散落、摸不著頭緒的隨意狀況，以喜劇形式講述了對社會權威階層的赤裸裸的批評和嘲諷。他12歲時懷著成為電影導演的夢想，度過了青春期後，非常喜歡金基永導演和希區柯克導演、今村秀平導演等世界級大師的作品。特別是看了金基永導演的《下女》之後，他堅定了成為電影導演的夢想。 如果要找出獲得本屆金棕櫚獎的《寄生蟲》為什麽能在戛納獲得最高評價的原因，有如下幾方面：首先，戛納電影節傳統上偏愛家庭題材電影。《寄生蟲》也講述了兩個家庭的故事。第二，這是包括戛納在內的世界所有電影人矚目的“奉俊昊導演”的作品。最後就是他的作品中包含的對新自由主義的黑色幽默式的批判精神。因為至今為止，他的作品中壹貫表現的對擁有者的不斷批判精神沒有生銹，而且更加犀利和猛烈。 在韓國電影百年史的裏程碑式時期，奉俊昊導演的《寄生蟲》在最高電影節上榮獲最高獎項，屹立於世界之林。希望以此次獲獎為契機，韓國電影之花能夠再次綻放。不僅是電影，希望它對韓國文化的各個方面產生全面的影響，以後能繼續出現第二個、第三個奉俊昊。

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