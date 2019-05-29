《寄生蟲》主演宋康昊：“希望大家能回顧一下禁閉我們的自己和社會”. May. 29, 2019 07:42. baltika7@donga.com. “多虧了同僚們，抵消了以新穎的方式展開電影的恐懼感，在演戲的過程中，演員們之間自然而然地體會了像是與家人相處的和諧。”(演員宋康昊) 28日，韓國國內首次公開了電影《寄生蟲》，這是一部在跨題材的劇情展開中演員們之間配合默契的影片。在首爾龍山區進行的媒體發行試映會上，導演奉俊昊和主演等戛納電影節金棕櫚獎的主角們再次聚在一起，講述拍攝背後的故事和電影的信息，分享獲獎的喜悅。 劇中飾演基澤(宋康昊飾)子女的演員崔宇植和朴素丹異口同聲地表示，拍攝時像真正的家庭成員一樣愉快。崔宇植說：“就像成為家庭成員一樣，我感到非常幸福和快樂。”朴素丹說：“從讀劇本的時候起，基貞的臺詞很朗朗上口，甚至想快點演。”飾演基澤夫人忠淑的演員張慧珍說“因為是第一次拍大作品，所以很擔心自己能否帶動這麽長的配合，但是沒有興奮又不珍貴的場面”，話都接不上來，紅了眼圈。 對於崔宇植作為演員向前輩宋康昊傳授演技的“神”的提問，演員之間爆發出了爆笑。 “我這個年紀的演員居然指導宋康昊前輩演戲……雖然對我來說是珍貴的回憶，但是我覺得應該不會再發生這樣的事情。” 宋康昊以精湛的演技引領劇情向最後發展，他囑咐大家不要忘記影片的趣味性。 “電影中也有像‘味道’和‘善’一樣看不見的要素。希望這次機會能夠讓我們在盡情感受電影的趣味的同時，回顧一下我們在社會中到底被禁閉了多少次，並思考一下社會。”

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