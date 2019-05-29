熱刺頭號射手哈裏•凱恩傷愈復出，歐冠決賽或與孫興慜搭檔組成雙前鋒. May. 29, 2019 07:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孫旋風”孫興慜(27歲)所屬的托特納姆熱刺隊以“DESK完整體”投入了歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)決賽的準備工作。 DESK取英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊攻擊核心中場德利•阿裏、克裏斯蒂安•埃裏克森和前鋒孫興慜、哈裏•凱恩的英文名字中的其中一個字母組合而成。自上月10日與曼徹斯特城(英格蘭)的歐冠聯賽8強賽首回合比賽之後，DESK組合就解體了。因為在這場比賽中，凱恩左腳踝受傷，脫離了戰鬥力。 托特納姆熱刺隊將於下月2日淩晨4時(韓國時間)在西班牙馬德裏與利物浦隊(英格蘭)展開歐冠決賽的較量，此前一直致力於傷病恢復的凱恩重返訓練場。英國《衛報》28日報道說，凱恩從上周開始正常參加球隊訓練，以提升球隊的競技水平。 當天，凱恩參加了在英國倫敦舉行的熱刺隊訓練。他使用雙腳進行了傳球、射門等訓練。凱恩在訓練中還被孫興慜背在背上開心地笑了。凱恩對於參加決賽表露出了強烈的意願，“即使明天馬上進行歐冠決賽，我也可以立即投入戰鬥。” 本賽季各項賽事已打進24球的頭號射手凱恩能否在歐冠決賽中首發，無疑是個“燙手山芋”。部分英國媒體對讓7周以上沒有實戰的他首發表示了否定意見。英國《每日郵報》報道稱，“在UCL八強賽上表現出色的孫興慜(兩回合共打入3球)和在半決賽次回合比賽中上演帽子戲法的盧卡斯•莫拉(小盧卡斯)等球員將首發出場。”就像與阿賈克斯(荷蘭)的歐冠4強賽次回合比賽(托特納姆3比2勝)一樣，可以先讓孫興慜和小盧卡斯擔任雙前鋒，然後根據比賽的走勢再考慮讓凱恩在下半段替補上場會比較好。 KBS解說員韓俊熙(音)也表示：“我認為讓實戰感覺和身體狀況(體力等)存在疑問的凱恩首發是不合理的。” 如果凱恩首發出場，位置競爭者孫興慜和小盧卡斯中的一名球員可能會缺席首發。一位解說員表示，“我認為凱恩回歸首發時將缺席的球員應該是小盧卡斯。考慮到利物浦的攻擊力，我認為熱刺隊主教練毛裏西奧•波切蒂諾會選擇除了進攻之外防守貢獻度高的孫興慜作為首發。”在孫興慜和凱恩都首發的情況下，如果托特納姆熱刺隊使用4-4-2陣型，兩人就能像凱恩受傷前一樣組成雙前鋒。托特納姆熱刺隊如果使用增加中場人數的4-2-3-1陣型，讓凱恩擔任單前鋒，孫興慜就可以在左路踢球。 在這種情況下，波切蒂諾主教練並沒有對凱恩的首發可能性給出具體答復。 他說：“我現在不能馬上談論凱恩是否首發。不過，凱恩的狀態越來越好，這對我們球隊來說是件好事。”

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