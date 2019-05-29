現代汽車通過旗下氫燃料電池車Nexo首次進軍東南亞市場. May. 29, 2019 07:43. by 池民九記者 warum@donga.com. 隨著現代汽車的氫燃料電動汽車“Nexo”被選定為馬來西亞能源公共企業的示範環保運行車輛，現代汽車首次進軍東南亞市場。 現代汽車28日表示，在馬來西亞東部港市古晉( Kuching馬來語，意為“貓”)舉行的東南亞首個氫氣加氫站開業儀式上，向“砂拉越能源(Sarawak Energy)”提供了兩臺Nexo。現代汽車亞太區域銷售室長(常務)李龍錫、砂拉越州州長阿邦•喬哈裏、砂拉越能源首席執行官(CEO)沙比尼•蘇哈伊裏等人出席了前一天(當地時間)舉行的活動。 砂拉越能源公司正在推進建立氫氣生產設施和加氫站等事業，以推進地區內交通、運輸領域的革新。在設置第一個氫氣加氫站後，將Nexo選定為示範運行車輛。蘇哈伊裏CEO解釋說：“考慮到Nexo的安全性和較長的行駛距離(每次充電可以跑約600公裏)，我們選定它為示範運行車輛。” Nexo在今年5個月內全球銷量突破了1000臺。這一數字已經超過了去年全年的銷量(949輛)。Nexo被美國汽車專業媒體《Ward’s Auto》評選為“2019世界十大發動機”，最近還在英國汽車專業雜誌《Autocar》實施的“Autocar Awards 2019”上被評選為“遊戲改變者(Game Changer)”車輛。 現代汽車相關人士表示：“計劃以馬來西亞為開端，擴大在東南亞普及氫燃料電動汽車的規模。”

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