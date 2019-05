特朗普不稱“東海”而稱“Sea of Japan(日本海)”. May. 29, 2019 07:43. by 韓基渽 record@donga.com. 美國總統特朗普28日登上停泊在日本神奈川縣橫須賀基地內的兩棲攻擊艦——美軍“黃蜂”號(LHD-1 ),在對艦上美軍發表的講話中稱東海為“日本海(Sea of Japan)”。 據美聯社報道,特朗普當天表示,“各位將在黃海、日本海、東中國海、南中國海巡邏。保護美國和我們的盟國免受導彈攻擊”,提到了“日本海”。 美國的政府地圖和公文中把東海標記為“日本海”。過去,韓國僑民曾幾次要求改變這壹狀況。美方當時表示:“美國聯邦政府使用美國地名委員會規定的地理名稱。美國地名委員會規定的正式名稱是日本海。而且原則上每個水域只使用壹種標記。”同時,美國建議韓日兩國尋找解決方案。 韓國外交部就特朗普這壹發言表示:“韓國政府明確和壹貫的立場是,‘應該並列標記東海和日本海’”,“將再次向美國說明韓國有關東海標記正當性的立場,並將繼續進行勸說。”

