特朗普與安倍壹起登上自衛隊護衛艦. May. 29, 2019 07:43. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 美國總統特朗普在對日本進行國事訪問的最後壹天（28日），與日本首相安倍晉三壹起登上了日本海上自衛隊的“出雲”級護衛艦。這是美國總統首次登上自衛隊護衛艦。這無疑是顯示強大美日軍事同盟的最具象征性的場面。 據日本廣播協會（NHK）電視臺報道，當天上午10點半，特朗普夫婦乘坐的直升機降落在停泊在神奈川縣橫須賀海上自衛隊基地的“出雲”級護衛艦“加賀”號的甲板上。特朗普夫婦從直升機上下來，與早已等候在那裏的安倍晉三首相及夫人安倍昭惠女士握手。 通過甲板向下走的機庫裏，有500多名美軍和海上自衛隊員在等待。對於美日首腦的出現，500多人歡呼雀躍，鼓掌歡呼。 安倍說：“美日首腦共同鼓勵自衛隊和美軍，這在歷史上還是第壹次”，“美日同盟因為我和特朗普總統變得無比牢固。我們站在這裏的‘加賀’號上就是證據。”以本月1日日本天皇德仁即位開啟“令和”時代為契機，安倍首相邀請特朗普總統訪問日本護衛艦，最象征性地表達了美日同盟現在的位置。 安倍表示，“護衛艦“加賀”號從去年開始，在從西太平洋到印度洋的廣袤海域與美國海軍密切聯合，與地區（其他國家）進行著合作”。他強調：“今後將改造‘加賀’號，使其可以搭載戰鬥機，希望進壹步為日本和地區的和平與穩定做出貢獻。”這表明了日本將積極參與和支持特朗普總統主導的美國印度太平洋戰略的決心。 對此，特朗普再次提及日本購買105架F-35隱形戰鬥機的計劃，並表示：“該護衛艦被改造成可以搭載最尖端飛機（F-35），有助於保衛更廣闊的地區。”《日本經濟新聞》28日報道說：“（兩國首腦）強調了依靠力量的和平。” “加賀”號長248米，最寬處寬38米，是可供直升機起降的護衛艦。日本政府還宣布，將把它改裝成可以起降戰鬥機的航空母艦後，從美國購買42架最新型隱形戰鬥機F-35B。2017年11月特朗普總統首次訪問日本時，兩國也曾就特朗普總統乘坐護衛艦壹事進行過磋商，但最終流產。 前世宗研究所所長陳昌洙就美日首腦登臨“加賀”號壹事分析稱：“安倍首相很肯定自衛隊的軍隊作用，美國強調日本的軍事作用”，“其意圖是顯示美日合作應對中國的威脅”。 隨後，特朗普總統前往橫須賀基地內的兩棲攻擊艦“黃蜂”號（LHD-1），下午1時左右從羽田機場乘坐“空軍壹號”回國。

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