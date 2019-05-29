漢陽都城巡城道貞洞區間連接工程今年9月竣工. May. 29, 2019 07:43. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 首爾市28日表示，將連接漢陽都城巡城道崇禮門區間1.8公裏(白凡廣場~敦義門舊址)中因是私有地而中斷的貞洞地區750米路段，建設歷史探訪路。 巡城道源於朝鮮時代沿著城郭行走，觀賞都城內外風景的巡城遊樂，由崇禮門區間、白嶽區間(昌義門~惠化門)等6個區間組成(總長25.7公裏)。 崇禮門區間的貞洞地區有俄羅斯大使館、漢城教會、昌德女子中學、梨花女子高中等私有地和學校等，所以這些地方不得不繞道而行。首爾市決定和各機構進行協商，建造經過俄羅斯大使館入口和昌德女子中學、梨花女子高中校內的歷史探訪路，向與歷史文化講解員同行的市民團體開放。開放時間將與各學校方面進行協商，在不妨礙學生上課和安全的前提下確定。歷史探訪路計劃於9月竣工。

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