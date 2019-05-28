韓國和中國的傳統庭院有何不同？. May. 28, 2019 07:54. by 柳原模 onemore@donga.com. 可以在同一個地方比較並欣賞韓國的傳統庭院和中國庭院園林的展示會將舉行。 文化遺產廳國立文物研究所為迎接創立50周年，從28日開始到下月16日將在昌德宮宣政殿(寶物第814號)後院舉行韓中傳統庭院攝影展“漫步舊庭院”。此次活動由中國北京市公園管理中心、韓國駐華文化院共同主辦。 此次展覽將通過在把中國園林代表性特征假山(模型山)加以形象化的帳篷內設置的5個顯示器展示照片。進入帳篷內，伴隨著很適合鑒賞庭院的靜謐的音樂的響起，韓國和中國庭院的照片與美麗的古詩一同展出。 展覽共分五個主題。中國的庭院由皇家園林、私家園林、寺觀(佛教寺院和道教道觀)園林、風景名勝、都市公園等城市園林組成。韓國有宮殿、庭院•王陵、民宅•別墅(郊外另建的房子)、寺廟•書院、名勝、傳統村落等，與中國的園林形成鮮明對比。 展覽中公開的200多張照片展示了韓國和中國庭院的特點有何不同之處。中國庭院具有戲劇性的對比，韓國庭院則突出了與自然的和諧。國立文化遺產研究所學藝研究員李元浩(音)解釋說：“中國想要在庭院中體現詩畫中出現的理想景觀，有自然和人工造型物展現出的對比之美。相反，韓國的庭院並沒有按照儒教傳統進行過多的裝飾，以與自然和諧的獨特美學引以為傲。” 此次展覽從上午10點開始到下午5點為止，遊客可以免費(昌德宮入場費另算)參觀。

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