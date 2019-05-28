公正委員會應擺脫政治性的“甲乙框架”. May. 28, 2019 07:54. . 昨天，在大韓商工會議所舉行了公正交易委員會和首爾大學法經濟學會共同主辦的公正交易相關討論會。此次會議是評價現任政府上臺後公正交易委員會的政策並尋求改善點的會議。對於公正競爭，不可能持有異議；對利用其優越地位，對處於劣勢地位的業主進行粗暴對待的所謂“甲方”霸道行為，應當予以處罰，不可能有人反對。 但是，在昨天的討論中，有人提出問題稱，公正交易委員會突然強調杜絕甲方行為，就有必要重新考慮甲乙關系到底是什麽、用這個框架接近政策是否妥當。現政府公正委員會的政策基調是，“大企業是甲方，中小企業是乙方”，在這種框架下集中監視並處罰大企業的不公正行為。壹位發表者指出，“這只是程度上的差異，在中堅企業與中小企業、大型中小企業與小型中小企業、中小企業與個體商戶之間也會產生問題”，指出政府過度介入市場反而會引發市場歪曲或市場本身萎縮的擔憂。 其他發表者列舉了代表性的甲方霸道之壹加盟本部和加盟店的關系，提出了有關甲方乙方框架的問題。韓國加盟本部的營業利潤並不高，而且營業利潤也比外國加盟本部低，而且不承認專利權這壹知識產權，在這種事業風氣下，是否把在貨款上加高利潤說成是加盟本部的甲方行為。 還有人提出，在“甲方”原業主無法盈利的情況下，如果向“乙方”承包商降低轉包單價，就會作為不利地決定轉包款的不當行為而受到處罰，那麽撇開甲乙關系，到底能不能遵守，這也是個問題。 本屆政府執政以來，公正交易委員會在鼓勵共贏的名義把業主們叫在壹起，強迫締結標準條款，或提出指導方針的事情很多。對此，有人提出，認為如果政府出面在企業之間的營業方式或交易方式上搞標準化，反而會成為阻礙事業模式革新的因素。對於這種忠告，值得政府側耳傾聽。 在“甲乙”的框架下，如果為了保護乙方中小企業而懲罰甲方大企業，在政治上得到掌聲是好的。但是在具體的事業關系中，也有不少不能用這種黑白理論簡單處理的部分。公正委員會作為經濟部門，應該把政策的所有焦點放在防止壟斷、促進公平競爭、搞活市場經濟上。如果以甲乙關系這壹單純的社會尺度，對復雜的事業關系動刀，也許在政治上會受到特定陣營的歡呼，但有必要銘記經濟將走向崩潰這壹事實。

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