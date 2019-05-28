嘉信挑戰賽羅相昱奪個人美巡第三冠，總獎金突破300萬美元. May. 28, 2019 07:55. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 旅美僑胞(韓裔美籍)凱文•羅(36歲•羅相昱)取得了美國職業高爾夫(PGA)巡回賽的第三場勝利，職業生涯總獎金突破了3000萬美元(約355.5億韓元)。 27日，在美國得克薩斯州佛特沃思殖民地鄉村俱樂部(70桿)舉行了查爾斯施瓦布挑戰賽(嘉信挑戰賽，總獎金730萬美元)的最後一輪第4輪比賽。羅相昱抓下6只小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿4桿的成績，四輪總成績為低於標準桿13桿的267桿，以4桿優勢獲得冠軍。 羅相昱在14號洞(4桿)成功推入3米小鳥推，而最近的追趕者托尼•弗諾(美國)在16號洞(3桿)吞下柏忌，握有4桿優勢，實際上已經提前宣告了本場比賽的勝負，之後他又在18號洞推入3米遠的小鳥推，為冠軍錦上添花。 加上本次比賽131.4萬美元(約15.57億韓元)的冠軍獎金，羅相昱的職業生涯總獎金來到3015.6814萬美元(約357億韓元)，繼崔京周(3248.2911萬美元•約384億韓元)之後，成為第二個總獎金突破300萬美元大關的韓裔選手。PGA巡回賽總參賽場次34場，雖然只拿下了3個冠軍，但15年來一次都沒有失去過美巡賽會員卡。 羅相昱在8歲時的1991年移民美國，之後他開始在美國青少年舞臺上嶄露頭角，2003年他成為史上通過美巡賽資格考試最年輕(20歲零3個月)的選手，並於2004年進入PGA巡回賽。憑借此次奪冠，他已確定進入2018~2019賽季的季後賽，並獲得了明年大師賽等主要大賽的參賽權。 羅相昱在本次頒獎典禮上把1973年款的“道奇挑戰者(Dodge Challenger)”轎車作為禮物送給了過去11年裏為自己背包的專職球童肯尼•漢姆斯(美國)。 另外，羅相昱憑借當天的勝利，個人世界排名從第52位上升到第31位，泰格•伍茲(美國)從上周的第6位上升到第5位。實現PGA錦標賽兩連冠的布魯克斯•科普卡和達斯汀•約翰遜(以上美國)、賈斯汀•羅斯(英格蘭)、羅裏•麥克羅伊(北愛爾蘭)分列第1位到第4位，維持了上周的排名。 韓國國籍選手中，金時沅(24歲)排在第55位，安秉勛(28歲)排在第59位，姜晟訓(32歲)排在第60位，任成宰(21歲)排在第69位。

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