SK Innovation：將在年內世界上首次開發出一次充電續航500公裏的電動汽車電池. May. 28, 2019 07:55. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK Innovation表示，將在今年內世界上首次開發出只要充電一次就能穩定行駛最長500公裏的高性能電動汽車電池，最早將從2021年開始實現商用化。另外，到2025年為止，電池生產規模將擴大到現在的20倍以上。通過攻擊性投資和技術開發，公司制定了到2025年在世界電動汽車電池市場上躍居第三位的目標。 SK Innovation總經理金俊(照片)27日在首爾鐘路區四季酒店舉行記者招待會，並發表了上述內容的發展戰略。宣稱年內開發的新一代電動車電池名叫“NCM 91/21/2”，即在用作正極材料的原材料中鎳的比重為90%，鈷和錳各占5%。雖然鎳含量越高，能量密度越大，一次充電能跑更遠的距離，但因為要確保穩定性，需要高難度的技術。目前，在電動車電池市場，鎳比重分別達50%∼60%的產品為主力，充電一次最多可行駛300公裏。 在鎳含量高達80%的NCM811電池生產方面，繼SK Innovation和LG化學、三星SDI等國內企業之後，世界第一(以出貨量為準)電動車電池企業—中國寧德時代新能源(CATL)也於上月公布了批量生產計劃。業界預測，在電動汽車電池市場，要想維持與依靠大規模政府補助金的中國企業之間的技術差距的韓國企業之間的對決將會更加激烈。 生產規模也將大幅增加。計劃把目前年產量4.7GWh(十億瓦時)的生產規模到2025年增至100GWh。目前正在建設的中國常州和匈牙利科馬羅姆工廠和美國佐治亞工廠將在2022年投入使用，屆時年生產規模將增至60GWh。訂單余額目標量也將從同期的430GWh提高到700GWh。 SK還提出了名為“作為服務的電池(BaaS•Battery as a Service)”的新事業模式。BaaS是一種綜合服務，不僅包括電池的制造和銷售，還包括維修及租賃、充電、再利用等。另外，除了電動汽車以外，還將電池銷售擴大至航空、海洋及工業用等，並正式投身能源儲藏裝置(ESS)事業。 金社長就圍繞LG化學和技術泄露問題在美國展開的訴訟批評說：“電池產業開始全面成長，連歐洲也開始自行開發，在這種情況下(比起國內企業之間的爭鬥)引導世界市場更為重要。” 另外對於國內投資比重較少的指責，公司方面也做出了解釋。SK Innovation電池事業代表尹藝善(音)解釋說：“最近隨著整車企業的購買量增加，以在整車生產工廠周圍建設電池工廠為條件，正在購買電池。如果國內訂單增加的話，當然也會在韓國國內建工廠。”對於政府內部傳出的以電動汽車電池產業為基礎的“歐美型工作崗位”，他謹慎地表示“不適合回答”。

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