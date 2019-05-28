奉俊昊導演與劇組成員簽訂“標準工作合同”，遵守每周52小時工作制拍攝電影別有意義. May. 28, 2019 07:55. by 朴恩緖 clue@donga.com. 奉俊昊導演的電影《寄生蟲》獲得戛納電影節最高獎金棕櫚大獎後，簽訂標準工作合同進行的電影制作過程也備受關註。在被稱為最惡劣的勞動環境的韓國電影界，遵守每周52小時工作制拍攝電影別有意義。 奉導演最近在接受媒體采訪時公開了與劇組成員簽訂“標準工作合同”的事實。他說：“我經歷了《雪國列車》(2013年)和《玉子》(2017年)，體會到了按照美國式行會規定拍攝(電影)的好處。經過8年的訓練，這次按照標準工作合同進行電影拍攝沒有問題。” 標準工作合同是勞動者和使用者詳細記錄工作時間、加班津貼、合同期限等後簽訂的合同。曾幾何時，在電影制作現場，在沒有標準工作合同的情況下，以承包合同的形式雇用工作人員長時間工作被看作是一種慣例。工作人員在《勞動標準法》中無法得到勞動者身份認可，即使不遵守最低工資和法定工作時間也無妨。 但是2015年電影界投資公司和制作公司、文化體育觀光部、電影振興委員會根據《勞使政履行協約》引入標準工作合同後，電影界的工作環境得到了很大改善。2014年電影《國際市場》從企劃階段開始就簽訂了標準工作合同，遵守每天12小時的拍攝時間，受到了極大的關註。 據韓國電影振興委員會調查結果顯示，去年劇組工作人員中簽訂勞動合同時，回答“有簽訂標準工作合同的經驗”的人占74.8%。該比率從2014年的35.3%上升到2016年的53.4%，每年都在大幅上升。但是，在回答沒有簽過標準工作合同的工作人員中，有一半以上的人表示“遭到業主(制作公司)的拒絕”，標準工作合同尚未完全落地。 對於制作公司來說，引進標準工作合同可能會導致制作費的上漲。對此，奉導演表示：“這是一次好意的提升。”他說：“因為我帶領工作人員的勞動，在藝術的定位上是甲方，所以根據我的藝術經驗判斷，工作時間和工作強度的加大一直是我的負擔，現在我才想到要恢復正常工作。” 《寄生蟲》共拍攝了77回。能夠遵守工作時間順利完成電影拍攝，很大程度上得益於奉俊昊精湛的工作能力。主演宋康昊說：“在奉俊昊的世界裏，一切都是精打細算、精心構築的。最重要的是，飯點安排得太精準了。所以我們能在非常幸福的環境中工作。”

한국어